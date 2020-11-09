Штучний інтелект знайшов 116 симптомів COVID-19

Було проаналізовано близько 200 тис. наукових статей про коронавірус

Японська державно-громадська центральна телерадіокомпанія NHK за допомогою штучного інтелекту виявила 116 симптомів коронавірусу.

Про це повідомила NHK. Штучний інтелект проаналізував близько 200 тис. наукових статей про коронавірус, опублікованих по всьому світу англійською мовою.

Унаслідок з'ясувалося, що в цих матеріалах повідомляється щонайменше про 116 симптомів.

Поряд із жаром і пневмонією, до них увійшли втрата смаку, сухість очей, кропив'яна лихоманка.

Багато симптомів пов'язані з мозком і нервовою системою – серед них запаморочення, втрата пам'яті та галюцинації. Таких налічується понад 30.

Одна з британських груп дослідників, проаналізувавши знімки мозку тяжкохворих пацієнтів, виявила запалення в районі стовбурової області мозку, що відповідає за сон і дихання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, австрійські вчені розділили симптоми легкої форми коронавірусної інфекції на групи, а також визначили біомаркери крові, що дозволяють контролювати лікування.

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