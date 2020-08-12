Росія зареєструвала першу вакцина від коронавірусу: біологи вказали на серйозну небезпеку препарату

Перша зареєстрована вакцина від коронавірусу в світі, російська Спутник V, про яку днями говорив президент Володимир Путін – "біла пляма зі спекулятивною заявою лідера РФ".

Про це в коментарі OBOZREVATEL сказала українська вчена та генетик Оксана Півень. За її словами, не можна говорити про ефективність такого препарату, не надаючи достатньо доказів про його створення та всі клінічні випробування.

Нагадаємо, Володимир Путін у вівторок, 11 серпня, заявив, що його країна перша у світі зареєструвала вакцину від коронавірусу. Мовляв, вона формує стійкий імунітет, про що свідчить навіть вакцинація однієї із його доньок.

"Складно коментувати російську вакцину, бо у нас немає жодних даних про те, на чому вона ґрунтується, жива вона чи послаблена, з чого складається, який її принцип роботи в організмі. Робили клінічні чи приклінічні дослідження – ми теж не знаємо. Якщо цього не зроблено і немає жодних протоколів і даних про її можливу токсичніть, імуногенність, про вироблення антитіл – тоді це просто якась біла пляма зі спекулятивною заявою президента", – наголосила генетик.

Зареєстровану вакцину розробив Національний дослідницький центр епідеміології та мікробіології ім.М.Ф.Гамалії МОЗ Росії. Її випробували на 50-ти військовослужбовцях, а також на співробітниках центру епідеміології. Про це російське Міністерство оборони оголошувало ще 2 червня. Однак біологи в ряді світових країн розкритикували російську вакцину. Вони вважають, що росіяни могли обійти чимало важливих досліджень, а тому вакцина може бути небезпечною для здоров'я людей.

Інші експерти стурбовані не лише прискореними темпами випробування вакцини, а й незначною кількістю людей, які брали участь в цьому процесі. Все це суперечить міжнародній практиці, – наголосили у Всесвітній організації охорони здоров'я.

"Якщо б ми хотіли ризикнути завдати шкоди багатьом людям, або дати їм щось непрацююче, ми могли б почати з наступного тижня. Але так не робиться", – запевнив головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі.

Зараз у США тривають масштабні випробування потенційно ефективної вакцини британсько-шведського дослідження за участю Оксфордського університету й компанії AstraZeneca. Вакцина стимулює виробництво антитіл і Т-клітин, які можуть боротися з коронавірусом, не викликає небезпечних побічних ефектів, крім головного болю й лихоманки, яка з'явилася в 70% учасників випробувань. На четвертій стадії перевірок в Штатах беруть участь 30 тис добровольців. Якщо це випробування буде успішним, масштабний запуск вакцини повинен початися ближче до кінця 2020 року.

Загалом, за даними ВООЗ, у світі розроблюють 133 потенційні препарати проти COVID-19. 10 із них проходять клінічні випробування в США, Великобританії та Китаї, інші 123 перебувають на доклінічній стадії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, США уклали договір із компанією Moderna про виробництво й поставку 100 млн доз вакцини проти коронавірусу COVID-19.