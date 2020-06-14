Про які хвороби говорять погані брови і вії: спостереження медиків
Стан брів і вій може показати проблему зі здоров'ям, ще до її діагностики.
Як відзначають, медики, наприклад, дуже густі брови у чоловіків говорять про хороший гормональний фоні. При цьому у жінок такі ж брови, навпаки, можуть свідчити про недостатність функції статевих залоз, передає "Новости Ю".
Випадання волосків брів може свідчити про нестачу гормонів щитовидної залози, а також про дефіцит колагену і вітаміну D. Занадто тонка лінія спостерігається при дефіциті заліза в організмі.
Крім того, мова може йти про екзему, псоріаз, дерматит, грібокову інфекцію. Сильний стрес, травма, яка привела до шраму на брові, або надмірне вищипування теж можуть стати причиною недуги.
Ламкі і тонкі вії говорять про знижений імунітет. Це може відбуватися через неправильне харчування або шкідливі звички.
Не менш небезпечним є випадання волосся на будь-яких ділянках тіла, поява ранньої сивини на бровах і так далі. У жінок така патологія зустрічається частіше, ніж у чоловіків
Якщо вії буквально сиплються, це може бути гіпотиреоз, демодекоз, блефарит. Однак варто пам'ятати, що точний діагноз може встановити тільки лікар.
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