Про які хвороби говорять погані брови і вії: спостереження медиків

Стан брів і вій може показати проблему зі здоров'ям, ще до її діагностики.

Як відзначають, медики, наприклад, дуже густі брови у чоловіків говорять про хороший гормональний фоні. При цьому у жінок такі ж брови, навпаки, можуть свідчити про недостатність функції статевих залоз, передає "Новости Ю".

Випадання волосків брів може свідчити про нестачу гормонів щитовидної залози, а також про дефіцит колагену і вітаміну D. Занадто тонка лінія спостерігається при дефіциті заліза в організмі.

Стан брів і вій може показати проблему зі здоров'ям Ілюстрація

Крім того, мова може йти про екзему, псоріаз, дерматит, грібокову інфекцію. Сильний стрес, травма, яка привела до шраму на брові, або надмірне вищипування теж можуть стати причиною недуги.

Ламкі і тонкі вії говорять про знижений імунітет. Це може відбуватися через неправильне харчування або шкідливі звички.

Не менш небезпечним є випадання волосся на будь-яких ділянках тіла, поява ранньої сивини на бровах і так далі. У жінок така патологія зустрічається частіше, ніж у чоловіків

Якщо вії буквально сиплються, це може бути гіпотиреоз, демодекоз, блефарит. Однак варто пам'ятати, що точний діагноз може встановити тільки лікар.

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