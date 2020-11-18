Pfizer заявила про 95% ефективність вакцини від COVID-19

Фармацевтична компанія Pfizer заявила, що її вакцина проти коронавірусу ефективна на 95% і не має серйозних побічних ефектів.

Про це повідомила New York Times з посиланням на інформацію компанії. Дані показали, що вакцина запобігає легким і важким формам COVID-19.

Препарат виявився ефективним на 94% для літніх людей, які більш уразливі до розвитку важкої форми COVID-19 і не сильно реагують на деякі типи вакцин.

Компанія, яка розробила вакцину разом зі своїм партнером BioNTech, повідомила, що планує звернутися до Управління з контролю за продуктами і ліками за дозволом "протягом декількох днів".

Результати випробувань – менш ніж за рік після того, як дослідники почали працювати над вакциною – побили всі рекорди швидкості розробки вакцини. Зазвичай такий процес триває роки.

"Результати дослідження знаменують собою важливий крок на цьому історичному восьмимісячному шляху до створення вакцини, здатної допомогти покласти край цієй руйнівній пандемії", – сказано в заяві доктора Альберта Бурла, виконавчого директора Pfizer.

Якщо вакцина отримає схвалення контролюючих органів, Pfizer пообіцяла, що до кінця року у неї може бути до 50 мільйонів доз, а до кінця наступного року – до 1,3 мільярди.

У випробуванні Pfizer і BioNTech брало участь близько 44 000 добровольців, половина з яких отримала вакцину. Іншу половину вакцинували плацебо з солоною водою. Потім дослідники стали чекати, скільки осіб у кожній групі захворіють на COVID-19.

У компанії заявили, що з 170 випадків COVID-19 162 були в групі плацебо, а вісім – в групі вакцини. З 10 випадків важкого захворювання на COVID-19 дев'ять отримували плацебо.

Pfizer і BioNTech заявили, що ефективність вакцини однакова в залежності від віку, раси та етнічної приналежності. Найчастішим серйозним побічним ефектом була стомлюваність: 3,7% добровольців повідомили про втому після прийому другої дози. Два відсотки добровольців повідомили про головний біль після другої дози. За словами компаній, літні люди повідомляють про меншу кількість і більш помірні побічні ефекти.

Раніше OBOZREVATEL, В США в чотирьох штатах – Род-Айленд, Техас, Нью-Мексико і Теннессі запустили пілотну програму з доставки експериментальної вакцини проти COVID-19 від компанії Pfizer.