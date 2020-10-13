Одночасне зараження грипом і COVID-19 може призвести до смерті – ЦГЗ

Коронавірусом і грипом можна заразитися одночасно, що загрожує важким ураженням легень і може призвести до смерті.

Про це попередив в Facebook Центр громадського здоров'я. Симптоми обох хвороб дуже схожі.

У ЦГЗ зазначили, що грип і коронавірусна інфекція - небезпечні і високо заразні захворювання, які можуть мати як легку форму перебігу, так і важку

"Хвороби схожі за ️сімптомами – лихоманка, кашель, втома, спосіб передачі – крапельним шляхом. Обома вірусними інфекціями можна заразитися одночасно, і тоді існує ризик важкого ураження легень, складного перебігу хвороби та навіть привести до смерті", – сказано в повідомленні.

Медики також зазначили, що антибіотики не прискорюють одужання – як у випадку захворювання на грип, так і на COVID-19.

При цьому в ЦГЗ нагадали, що дотримання респіраторної гігієни та гігієни рук, вакцинація, здорове харчування, сон і фізична активність – знижують ймовірність розвитку тяжких форм COVID-19 і одночасного захворювання на грип.

Щоб уберегти себе і близьких від цих хвороб ЦГЗ порекомендував:

вакцинуватися від грипу;

ретельно і часто мити руки протягом 40 секунд;

дотримуватися дистанції 1,5 метра, а де це неможливо, надягати маску;

не чіпати очі, ніс, рот, кашляти і чхати в згин ліктя або одноразову хусточку;

при появі симптомів негайно звертатися до лікаря.

Симптоми грипу та COVID-19 Facebook ЦГЗ

ЦГЗ попередив про небезпеку грипу та COVID-19 Facebook ЦГЗ

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