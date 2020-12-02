Названо орган, захворювання якого підвищує ризик госпіталізації з COVID-19

Хронічна хвороба нирок є провідним фактором ризику госпіталізації з COVID-19.
Такий висновок був зроблений дослідницькою групою американської компанії Geisinger, пише MedicalХpress.
Аналіз медичних карт компанії в період з 7 березня по 19 травня 2020 року виявив 1604 людини, інфікованих коронавірусом. З них 354 особам була потрібна госпіталізація. Дані пацієнтів були вивчені на предмет зв'язку між конкретними клінічними станами (стан нирок, серцево-судинної, дихальної системи, обміну речовин) та госпіталізацією з COVID-19.
В цілому, хронічне захворювання нирок було найтісніше пов'язане з госпіталізацією хворих.
Вчені припускають, що фізіологічний стрес, викликаний надмірною запальною реакцією на коронавірус, може дестабілізувати органи, вже ослаблені хронічним захворюванням. Також сам вірус може безпосередньо ушкоджувати органи. Нирки і серце є органами з високою експресією мембранного білка ACE2, завдяки якому вірус SARS-CoV-2 потрапляє в клітини.
Раніше MedOboz писав, що відмінності в імунній системі і кращий стан кровоносних судин знижують ризик важкого перебігу COVID-19 у дітей.
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