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/ Хвороби і лікування

Названо ліки, небезпечні під час коронавірусу

10.4т
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Протидіарейні препарати з лоперамідом треба припинити вживати під час коронавірусної інфекції. Також потрібно бути обережними з фенілафріном у складі таблеток у разі хвороби COVID-19.

За словами доктора медичних наук з дитячої лікарні Цинциннаті в США, такі медикаменти уповільнюють роботу кишечника. Це заважає організму самому очиститися від бактерій і запалень, повідомляє Good Housekeeping.

Крім того, також не рекомендується використовувати інгалятори, якщо у хворого на коронавірус немає астми, оскільки вони можуть нашкодити серцю.

Також препарати, що містять фенілафрін, який входить до складу багатьох назальних спреїв, небезпечні у разі хвороб серця. Вони викликають закупорку дрібних кровоносних судин у носі і знижують кровотік. Особливо небезпечно це може бути для людей із підвищеним тиском.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, юрист Ілля Костін заявив, що ввезення віп-вакцини від коронавірусу в Україну не могло бути законним і це є кримінальним злочином.

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Автор
Карина Бондаренко Карина Бондаренко
Теми
Лікування коронавірусу в Україні Коронавірус
Тег
ліки
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