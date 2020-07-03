МОЗ заявив про високий ризик спалаху небезпечного для дітей вірусу

Європейська регіональна комісія з сертифікації ліквідації поліомієліту віднесла Україну до зони високого ризику спалаху поліовірусу.

Про це повідомила пресслужба Центру громадського здоров'я. На сьогодні тільки 30% дітей першого року життя отримали всі три дози вакцини для профілактики поліомієліту.

Згідно з рекомендаціями ВООЗ, якщо достатня кількість людей у країні є вакцинованими (більше 95%), поширення вірусу припиниться.

У повідомленні йдеться, що "поліомієліт неможливо вилікувати", а вакцинація – єдиний спосіб уникнути ускладнень, пов'язаних із хворобою. Якщо в країні діти невакциновані, це може призвести до поширення вірусу і нових випадків захворювання.

У ЦГЗ нагадали, що поліомієліт – це гостре інфекційне захворювання. Поліовірус поширюється від людини до людини через фекалії і слину, найчастіше – через брудні руки, інфіковану їжу і воду.

Захворіти на поліомієліт може кожна невакцинована дитина і дорослий, але найбільш сприйнятливі до вірусу поліомієліту діти у віці до п'яти років. Тому перше щеплення діти отримують у перші місяці життя.

У 2019 році в Україні було вакциновано більше 78% дітей до року. Такий же показник серед дітей у віці до 18 місяців. Серед дітей 6 років охоплення склало трохи більше 80%. Також більше 80% дітей були вакциновані й у віковій групі 14 років.

Поліомієліт характеризується ураженням центральної нервової системи і виникненням паралічу, може призвести до смерті.

Стан вакцинації дітей до 1 року (ЦГЗ)

Стан вакцинації дітей до 18 місяців (ЦГЗ)

Стан вакцинації дітей до 14 років (ЦГЗ)

Як повідомляв OBOZREVATEL, активісти припустили, що Міністерство охорони здоров'я України протягом багатьох років могло бути причетне до махінацій під час закупівлі вакцини від поліомієліту.