МОЗ заявив про високий ризик спалаху небезпечного для дітей вірусу
Європейська регіональна комісія з сертифікації ліквідації поліомієліту віднесла Україну до зони високого ризику спалаху поліовірусу.
Про це повідомила пресслужба Центру громадського здоров'я. На сьогодні тільки 30% дітей першого року життя отримали всі три дози вакцини для профілактики поліомієліту.
Згідно з рекомендаціями ВООЗ, якщо достатня кількість людей у країні є вакцинованими (більше 95%), поширення вірусу припиниться.
У повідомленні йдеться, що "поліомієліт неможливо вилікувати", а вакцинація – єдиний спосіб уникнути ускладнень, пов'язаних із хворобою. Якщо в країні діти невакциновані, це може призвести до поширення вірусу і нових випадків захворювання.
У ЦГЗ нагадали, що поліомієліт – це гостре інфекційне захворювання. Поліовірус поширюється від людини до людини через фекалії і слину, найчастіше – через брудні руки, інфіковану їжу і воду.
Захворіти на поліомієліт може кожна невакцинована дитина і дорослий, але найбільш сприйнятливі до вірусу поліомієліту діти у віці до п'яти років. Тому перше щеплення діти отримують у перші місяці життя.
У 2019 році в Україні було вакциновано більше 78% дітей до року. Такий же показник серед дітей у віці до 18 місяців. Серед дітей 6 років охоплення склало трохи більше 80%. Також більше 80% дітей були вакциновані й у віковій групі 14 років.
Поліомієліт характеризується ураженням центральної нервової системи і виникненням паралічу, може призвести до смерті.
Як повідомляв OBOZREVATEL, активісти припустили, що Міністерство охорони здоров'я України протягом багатьох років могло бути причетне до махінацій під час закупівлі вакцини від поліомієліту.