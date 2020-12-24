Merck уклала контракт з урядом США на 356 млн доларів

Компанія Merck отримає від уряду США 356 млн доларів за виготовлення свого експериментального препарату для лікування важкої форми COVID-19.

Відповідно до угоди, Operation Warp Speed, виробник забезпечить поставку від 60 до 100 тисяч доз лікарського засобу під назвою MK-7110 до кінця червня, передає Bloomberg.

Внутрішньовенна терапія коронавірусної хвороби ще не отримала дозволу на екстрене використання або схвалення Управлінням з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA).

У проміжному дослідженні препарат значно підвищив імовірність та швидкість одужання для важких і критичних пацієнтів з COVID, які потребують кисню, знизивши ризики дихальної недостатності і смерті більш ніж на 50%.

Очікується, що дози будуть розподілені після того, як FDA дозволить використання препарату MK-7110.

MedOboz повідомляв, що препарат фенофібрат для зниження рівня жирів в організмі може значно змінити тяжкість коронавірусу та спосіб лікування пацієнтів з цим захворюванням.