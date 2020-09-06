Медики пояснили причину зниження смертності від коронавірусу

Експерти вважають, що поширення коронавірусу в більш низьких дозах знижує число загиблих і кількість госпіталізацій, хоча щоденне число випадків захворювання залишається високим.

Про це повідомила Daily Mail. Через соціальне дистанціювання інфікований передає тільки сліди COVID-19 іншій людині, тому "інфекційна доза" вірусу стає нижче.

Оскільки інфікований хворий отримає меншу кількість вірусу, його симптоми можуть бути не такими серйозними – як при вітряної віспи.

Це могло б пояснити, чому зростання випадків захворювання не призвело до зростання смертності. Однак медики наголосили, що COVID-19 ще недостатньо вивчений, щоб визначити, чи є він дозозалежним.

У той же час інші віруси, включаючи SARS і MERS – коронавіруси, що викликали два попередні пандемічні спалахи, – слідують цій схемі.

На думку докторки Елізабетти Гроппеллі, вірусологині з Лондонського університету Святого Георгія, при впливі меншої кількості вірусу, заражається менша кількість клітин в організмі.

"Тому у вашої імунної системи є час, щоб дати відповідь. Якщо ви заразите відразу багато клітин, ви вже починаєте з дороги назад", – сказала медикиня.

Вона додала, що на даний момент немає особливо достовірних даних щодо COVID-19, але це виглядає логічно. Аналогічну закономірність вчені помітили під час пандемії іспанського грипу в 1918 році.

Також аналіз грипу H1N1 у 2010 році показав, що друга хвиля вдарила по біднішим громадам, які живуть в більш тісних умовах. У них були великі дози зараження, і багато тисяч людей померли.

"Вік та інші хвороби відіграють величезну роль. Але якби мені довелося заразитися цим коронавірусом, я б хотіла отримати найменшу можливу дозу, тому що це означало б більш високу ймовірність того, що моє тіло отримає контроль над інфекцією", – зазначила Гроппеллі.

Професорка Венді Барклай, завідувачка кафедри інфекційних хвороб Імперського коледжу Лондона, порівняла інфекцію і імунну систему людини з арміями по різні боки битви.

"Армії нашої імунної системи важко боротися з дуже великою вірусної армією. Таким чином, якщо ви будете стояти подалі від когось, коли він дихає або кашляє, швидше за все, ви отримаєте меншу кількість вірусних частинок і заразитеся більш низькою дозою", – сказала Барклай.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, рівень смертності та інфікування COVID-19 знижується в багатьох частинах світу.