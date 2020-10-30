Лікарка пояснила, чи можуть помилятися тести на COVID-19

Людина, що отримав негативний результат ПЛР-тесту, може бути носієм вірусу, однак позитивний результат напевно свідчить про хворобу.

Про це ТСН розповіла лікарка-епідеміологиня Національної експертної групи з інфекційного контролю (NEGIC) Катерина Сояк. Деякі люди, отримавши позитивний результат на COVID-19, не мають жодних симптомів.

За словами медикині дуже важливо, який метод тестування використовували для визначення COVID-19.

"Якщо говоримо про швидкі тести, ми можемо мати велику похибку, будуть як хибнопозитивні тести, так і помилково негативні. На сьогоднішній день швидкі тести не використовуються для діагностики, вони можуть бути тільки методом скринінгу. А після них потрібно підтвердження методом ІФА або ПЛР", – пояснила лікарка.

За її словами в 25% випадків тестування методом ПЛР може бути хибнонегативним.

"Це означає, що 25% з обстежуваних, які отримали негативний результат, все одно можуть бути носіями вірусу. Це просто похибки самого методу. Це потрібно розуміти. Але, якщо ми отримуємо позитивний результат ПЛР, це майже 100% наявність вірусу. Виходить, що хибнонегативних тестів в ПЛР-методі більше, ніж хибнопозитивних. Тому, якщо ми отримуємо позитивний аналіз ПЛР, це на 99-100% означає, що ми хворі ", – резюмувала Сояк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністерство охорони здоров'я України направило запит до Кабінету міністрів на виділення близько двох мільярдів гривень на новий метод тестування коронавірусної інфекції – експрес-тест на антиген COVID-19.