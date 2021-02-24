Лікарі назвали незвичайні ознаки тромбозу вен

Мирослав Семенюк Хвороби і лікування 04:30, 24.02.2021

Лікарі з Німеччини назвали незвичайні ознаки тромбозу вен, серед яких є навіть задишка.

Як пише Focus із посиланням на Німецьке товариство ангіології, найчастіше трапляється глибокий тромбоз, який супроводжується такими симптомами, як м'язові болі, біль у литках, судоми, зміна шкіри на ураженій ділянці, відчуття "гарячої ноги" і набряк щиколотки.

Однак є і так званий тихий тромбоз, який часто діагностують уже в небезпечній стадії, і він може призвести до тромбоемболії легеневої артерії (раптової закупорки гілок або стовбура легеневої артерії тромбом).

За словами фахівців, для тихого тромбозу характерні утруднене дихання, задишка, проблеми з кровообігом аж до непритомності.

Лікарі попередили, що ці симптоми вимагають швидкого реагування і звернення за медичною допомогою, щоб не допустити шоку і серцевої недостатності.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перебування в сидячому положенні за столом протягом тривалого часу може призвести до утворення смертельно небезпечного тромбозу вен.

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