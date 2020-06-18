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/ Хвороби і лікування

Лікарі назвали головні симптоми COVID-19 у дітей

5.5т
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Основними симптомами коронавірусу в дітей є підвищення температури, пронос та блювання.

Про це повідомило видання PLoS Medicine з посиланням на дослідження, яке провели медики в чотирьох китайських лікарнях. Вони проаналізували 34 пацієнтів віком від одного до 12 років.

Якщо серед дорослих, за якими спостерігали лікарі, лихоманка з'явилася тільки в 44%, то серед дітей цей показник становив 76%. Ще у 62% дітей зауважили сильний кашель, по 12% – діарею та блювання.

У дослідженні наголосили, що проблеми з органами дихання в дітей з'являються не відразу. Медики уточнили, що всіх пацієнтів, за якими спостерігали, вилікували й виписали додому.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у людей, які страждають на захворювання підшлункової залози, було виявлено новий симптом, який може бути пов'язаний із проявом коронавірусної інфекції.

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Тема
Коронавірус
Теги
діти вірус
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