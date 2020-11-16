Лікарка назвала найчастіші ускладнення від COVID-19

Коронавірус вражає практично всі органи і системи людського організму: легені, нирки, серце, нервову систему.

Про це в інтерв'ю виданню "Ваше здоров'я" розповіла завідувачка кафедрою інфекційних хвороб НМУ ім. А. А. Богомольця Ольга Голубовська.

За її словами, вірус найперше вражає легеневу тканину, внаслідок чого розвивається фіброз легенів. Тому медикиня порекомендувала людям, які перенесли COVID-19, обов'язково зробити щеплення від грипу через 2-3 тижні після одужання.

Це пов'язано з тим, що грип також вражає нижні дихальні шляхи. І "накладення" цього захворювання на фіброз може призвести до дуже тяжких наслідків.

Крім того, за словами Голубовської, у деяких пацієнтів може розвиватися ниркова недостатність. Також частим наслідком коронавірусної хвороби є тромбоз судин.

"Серце також під ударом COVID-19. У деяких наших пацієнтів траплялося по кілька інфарктів за період перебування на стаціонарному лікуванні", – розповіла лікарка.

Вона також зазначила негативний вплив коронавірусу на центральну нервову систему і психіку. Він пов'язаний із гіпоксією і застосуванням деяких лікарських препаратів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені в Великобританії виявили, що COVID-19 може викликати раптову і необоротну втрату слуху, додавши, що такі проблеми вимагають раннього виявлення та невідкладного лікування.

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