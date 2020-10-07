5 жовтня Нобелівський комітет у Стокгольмі оголосив цьогорічних лауреатів премії у галузі Фізіології та медицини. Нагороду отримали двоє науковців із США - Харві Олтер та Чарльз Райс, а також професор Майкл Хоутон із Канади. Протягом 1975–1997 років учені довели існування та практично вивчили природу вірусу гепатиту С. Завдяки їхнім дослідженням вдалося не лише розробити ефективні методи діагностики та лікування даної хвороби, а й налагодити ефективну систему перевірки донорської крові.

Вірус гепатиту С передається через кров і напряму уражає клітини печінки людини. Багато осіб, які випадково інфікувалися цим типом гепатиту, майже не відчувають симптомів і швидко одужують (15 - 45% випадків). За даними Центру громадського здоров'я МОЗ в Україні гепатитом С інфіковано близько 5 % населення. Лише мала частка людей має гостру форму хвороби, яка за симптоматикою нагадує жовтяницю (гепатит А). Та якщо в момент інфікування імунна система людини не взмозі боротися з інфекцією, починає розвиватися хронічна форма захворювання, яка також протікає безсимптомно (60 - 80% випадків). З роками вірус поступово знищує клітини печінки людини, призводячи до печінкової недостатності, а часом і раку. Чоловіки, люди із надмірною вагою, поціновувачі алкоголю та особи із супутніми хронічними інфекціями мають більший ризик розвитку цирозу печінки при хронічному перебігу гепатиту С.

Як дізнатися, що у вас безсимтомний вірусний гепатит?

Якщо ви знаходитеся у зоні ризику, або підозрюєте у себе гепатит, можете напряму звернутися до сімейного лікаря, або купити експерс-тест на гепатит С і зробити його самостійно. Також можна звернутися у одну із приватних лабораторій у вашому місті та пройти тестування. Будь-який із обраних варіантів із достатньо високою точністю підтвердить, або спростує ваші підозри.

Хто належить до групи ризику?

Колишні в'язні, люди, які вживають ін'єкційні наркотики, або колись мали переливання крові, з досить високою імовірністю могли заразитися гепатитом С.

Дещо меншу можливість інфікування мають люди, які

відвідували сумнівні стоматології, салони татуажу та пірсингу,

робили манікюр чи педікюр у майстрів, які погано знезаражують інструменти,

мали багато сексуальних партнерів, або живуть із особою, яка має гепатит С,

народилися від матері інфікованої вірусом гепатиту С,

знаходяться на терапії гемодіалізом.

Чи можна вилікувати гепатит С?

Так, можна. З 2010 року лікарі застосовують препарати направленої дії, які знищують вірус у клітинах печінки хворого та є надзвичайно ефективними (близько 90%). Це у тих випадках, коли ситуацію не запустили. Лікування є досить дорогим і триває близько 8-24 тижнів, але зараз можна отримати державне фінансування на закупівлю противірусних препаратів.

Чи можна інфікуватися повторно ?

Вірус гепатиту С швидко змінюється і ваша імунна система не може надовго запам'ятати, що вже контактувала з цим збудником. Тому вірусологи досі не розробили вакцину проти гепатиту С, а ви можете заражатися повторно багато разів підряд. Та є і гарна новина! Попереджувальні заходи інфікування гепатитами є досить дієвими та захищатимуть вас від вірусу.

Як попередити хворобу?

Дотримання наведених нижче простих правил дозволить уникнути інфікування вірусом гепатиту С:

поцікавтеся у вашого майстра манікюру та педикюру як він/вона стерилізує інструменти. У разі необхідності змініть салон.

якщо не можете жити без татуажу, то обирайте ті салони, де використовуються одноразові голки та чорнила.

під час сексу користуйтеся презервативами.

завжди користуйтеся лише одноразовими шприцями та системами.

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