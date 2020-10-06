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Коронавірусна хвороба в Україні змінила симптоми

  • Двобічна пневмонія може проявитися на тлі нормальної температури

  • У представників східних країн переважають інші симптоми хвороби

17.2т
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Раніше головним симптомом COVID-19 в Україні вважалася висока температура, проте через мутації збудника інфекції первинні ознаки захворювання змінилися: хворі стали частіше помічати втрату смаку та нюху.

Про це сказав лікар-анестезіолог, член робочої групи протоколу "Надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)" Сергій Дубров в ефірі "Громадського радіо". За його словами, нині велика кількість пацієнтів має низьку сатурацію і задишку, водночас рентген показує двобічну пневмонію навіть за нормальної температури.

Дубров зазначив, що представники східних країн фіксують інші симптоми під час коронавірусної інфекції – діарею, розлад шлунка, блювоту.

"Ці різні симптоми, можливо, залежать від особливостей різних країн, оскільки вірус мутує, відомо вже до ста мутацій. Деякі кажуть, що вірус став сильнішим, деякі – що він став слабшим, тобто він проявляє себе по-різному", – уточнив лікар.

Як повідомляв OBOZREVATEL, експерти Єльського університету (США) припустили, що звичайна застуда може допомогти запобігти захворюванню на коронавірус завдяки виробленню інтерферону.

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Автор
Борис Бондар Борис Бондар
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
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