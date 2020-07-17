Коронавірус перетворює легені на "поле бою": як хвороба розвивається в тілі людини

При зараженні коронавірусом легені людини стають "полем бою" між вірусом і особливими клітинами – Т-хелперами.

Про це розповіла в інтерв'ю Фактам імунологиня, докторка медичних наук, професорка Віра Казмірчук. Вона зазначила, що при лікуванні COVID-19 потрібно враховувати багато імунологічних нюансів.

"Т-хелпери стають настільки активними, що виникає "хелперна агресія", при якій страждають не тільки легені, але і інші органи, а також судини. Хелперна агресія призводить, наприклад, до неконтрольованого фіброзу легеневої тканини – вона перетворюється в рубцеву. Щоб зупинити цей процес, ми вводимо імуноглобулін – антитіла починають розправлятися з вірусом", – розповіла лікарка.

За її словами, термін "цитокіновий шторм" (або "буря") часто трактують невірно, вважаючи, що саме викид цитокінів призводить до летального результату.

"Це не так. Придушувати "шторм" за допомогою імунодепресантів ні в якому разі не можна. Це груба помилка з позиції клінічного імунолога. До речі, пригнічують імунітет антигістамінні препарати, димедрол, анальгін, аспірин. Під час хвороби їх краще не застосовувати. Є багато імунологічних нюансів, і їх треба враховувати лікарю, який веде не тільки важких пацієнтів з COVID-19, а й тих, у кого хвороба протікає у відносно легкій формі", – підкреслила Казмірчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені пояснили, чому коронавірусна інфекція у заражених в Україні протікає легше, ніж в Італії та багатьох інших країнах.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся