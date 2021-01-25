Голубовська розповіла про лікування коронавірусу рідкісним протигельмінтним препаратом. Відео
Протигельмінтний препарат івермектин (Ivermectin), який застосовують під час лікування COVID-19, може бути ефективним, щоб придушити вірусне навантаження, проте в Україні його немає.
На території країни ліки можна знайти тільки в розчині для ін'єкцій, але цю форму застосовують лише у ветеринарії, і вона заборонена для людей, яким можна застосовувати тільки таблетовану форму івермектину. Про це в ефірі "Україна 24" повідомила лікарка-інфекціоністка, позаштатна фахівчиня Міністерства охорони здоров'я Ольга Голубовська.
Вона розповіла, що цей препарат з'явився десь із середини 80-х років, а його розробник отримав Нобелівську премію.
Вперше серйозно в контексті лікування коронавірусу про цей препарат стали говорити у квітні 2019 року, сказала Голубовська.
Вона пояснила, що під час експериментів In vitro ("у пробірці", поза живим організмом) з'ясувалося, що івермектин у 5000 разів пригнічує вірусне навантаження протягом 48 годин. "Буквально в нуль", – зазначила лікарка.
"І його тоді стали застосовувати... Він увійшов у "вірджинський", дуже авторитетний американський прокол", – додала вона.
В одному з останніх протоколів ліки рекомендували застосовувати під час усіх варіантів перебігу хвороби.
Голубовська підкреслила, що експерти не беруться давати прямі рекомендації з прийому цих ліків, оскільки про їхній вплив на інфекцію зібрали дуже мало даних. Окрім того, медики побоюються, що цей препарат просто зникне, як зник свого часу гідроксихлорохін – інші ліки, які застосовувалися проти COVID-19, але в подальшому не підтвердили свою ефективність.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
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