Голубовська розповіла про лікування коронавірусу рідкісним протигельмітним препаратом. Відео

Протигельмітний препарат івермектин (Ivermectin), який застосовується під час лікуванні COVID-19, може бути ефективним, щоб придушити вірусне навантаження, проте в Україні його немає.

На території країни ліки можна знайти тільки в розчині для ін'єкцій, але ця форма застосовується тільки у ветеринарії і заборонена для людей, яким можна застосовувати тільки таблетовану форму івермектіну. Про це в ефірі "Україна 24" повідомила лікарка-інфекціоністка, позаштатна фахівець Міністерства охорони здоров'я Ольга Голубовська.

Ольга Голубовська в ефірі "Україна 24". Джерело: Скриншот відео

Вона розповіла, що цей препарат з'явився десь із середини 80-х років, а його розробник отримав Нобелівську премію.

Вперше серйозно в контексті лікування коронавірусу про цей препарат стали говорити в квітні 2019 року, сказала Голубовська.

Вона пояснила, що під час експериментів In vitro ("у пробірці", поза живим організмом) вияснилося, що івермектин у 5 000 разів пригнічує вірусне навантаження протягом 48 годин. "Буквально в нуль", – зазначила лікарка.

"І його тоді стали застосовувати ... Він увійшов в "вірджинський", дуже авторитетний американський прокол", – додала вона.

В одному з останніх протоколів ліки рекомендували застосовувати при всіх варіантах перебігу хвороби.

Голубовська підкреслила, що експерти не беруться давати прямі рекомендації з прийому цих ліків, оскільки про їхній вплив на інфекцію зібрали дуже мало даних. Крім того, медики побоюються, що цей препарат просто зникне, як зник свого часу гідроксихлорохін – інші ліки, які застосовувалися від COVID-19, але в подальшому не підтвердили свою ефективність.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал