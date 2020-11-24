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/ Хвороби і лікування

Віктор Литвиненко
Віктор Литвиненко
Керівник проекту MedOboz Всі статті автора

Компанія Merck може запропонувати світу засіб для профілактики ВІЛ

  • Фармакологічна компанія вивчить ефективність прийому пероральної форми іслатравіру для доконтактної профілактики ВІЛ

  • У дослідженні IMPOWER 22, старт якого запланований на початок 2021 року, візьмуть участь жінки та дівчата з підвищеним ризиком інфікування

1.3т
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Компанія Merck запускає фінальну фазу клінічних випробувань антиретровірусного препарату іслатравіру.

У дослідженні IMPOWER 22 буде оцінюватися його ефективність та безпека в профілактиці ВІЛ-інфекції.

Іслатравір, раніше відомий як MK-8591, є надзвичайно потужним експериментальним препаратом проти вірусу імунодефіциту. Це перший препарат з класу інгібіторів транслокації нуклеозидної зворотної транскриптази серед інших антиретровірусних засобів.

Проведенням клінічних випробувань компанія прагне підтвердити, що прийом таблетованої форми іслатравіру один раз в місяць ефективний як доконтактна профілактика ВІЛ.

Merck у співпраці з Фондом Білла та Мелінди Гейтс планують почати випробування на початку 2021 року, в яких візьмуть участь близько 4500 жінок та дівчат віком від 16 до 45 років з високим ризиком зараження ВІЛ з країн Африки та США.

Раніше MedOboz повідомляв, що вчені попередили про ризик зараження ВІЛ через вакцини-кандидати проти COVID-19.

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Автор
Віктор Литвиненко Віктор Литвиненко
Тема
здоров'я
Теги
ліки ВІЛ
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