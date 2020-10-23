Компанії Roche і Atea створять перший пероральний препарат від COVID-19

Швейцарська фармацевтична компанія Roche Holding AG і американська Atea Pharmaceuticals Inc. оголосили про об'єднання зусиль для виробництва пероральних ліків прямої противірусної дії від COVID-19.

Про це повідомили на сайті компанії Roche. Препарат AT-527 потенційно може стати першим новим противірусним препаратом для лікування пацієнтів із COVID-19 в амбулаторних умовах, у стаціонарі, а також для постконтактної профілактики.

Зараз AT-527 вивчається в клінічних дослідженнях II фази у госпіталізованих пацієнтів із середньотяжким перебігом COVID-19. У клінічному дослідженні III фази, початок якої очікується в першому кварталі 2021 року, вивчатиметься потенційне його застосування в амбулаторних пацієнтів.

У повідомленні сказано, що особливістю пероральних низькомолекулярних речовин для лікування COVID-19 є висока можливість масштабування виробництва, що спрощує доступ пацієнтів до терапії.

У разі успішного розроблення AT-527 може сприяти ранньому початку лікування, зменшенню прогресування інфекції, а також зниженню загального навантаження на системи охорони здоров'я.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Європейська комісія уклала угоди з двома виробниками ліків для забезпечення постачання експериментальних препаратів для лікування COVID-19. Договори було укладено з компаніями Roche і Merck KGaA.