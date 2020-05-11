Комаровський розповів про зв'язок коронавірусу і хвороби Кавасакі

Пандемія коронавірусу в світі може стати причиною збільшення кількості дітей, хворих на синдром Кавасакі.

Таку думку висловив популярний український педіатр Євген Комаровський, описавши саме захворювання і його симптоми.

"Є така хвороба Кавасакі. Вона вражає здебільшого маленьких дітей, до 5 років. Це дуже серйозне захворювання, яке викликає пошкодження судин, і найбільш принципово – це ураження коронарних артерій. Це дуже серйозно, може призводити до інвалідності, до необхідності оперативних втручань тощо", – наголосив Комаровський.

Комаровський розповів про зв'язок коронавірусу і синдрому Кавасакі

За його словами, симптомами Кавасакі є: стійка висока температура (понад 5 днів), крововиливи в склеру, потріскані губи, малиновий язик, лущення пальців рук і ніг, лімфоденіт.

Комаровський наголосив, що хвороба дуже серйозна і дуже важливо при ній вчасно потрапити в стаціонар. За його словами, досі ніхто не знає причини появи її у дітей, але є припущення, що нею може бути генетична схильність у поєднанні з вірусною хворобою.

Тобто в період пандемії коронавірусу в світі з'явилася тенденція до збільшення кількості дітей з хворобою Кавасакі. При цьому лікар закликав не панікувати, оскільки, незважаючи на всю серйозність хвороби, вона лікується.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також Євген Комаровський розповів про грудне вигодовування немовлят, коли мати хвора на коронавірус.

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