Хантавірус не має характерних ознак і важко виявляється, – інфекціоніст

Лікар розповів про особливості хантавірусу

Небезпека хантавірусної інфекції полягає в тому, що у пацієнта відсутні характерні ознаки, які би можна було швидко виявити та встановити діагноз. Крім того, осіб, які є носіями цієї інфекції, важко виявити, оскільки діагностика – доволі тривалий і складний процес.

Про це в коментарі OBOZREVATEL розповів лікар-інфекціоніст Юрій Жигарев, коментуючи випадок виявлення хвороби взимку 2020 року у Львові. Нагадаємо, у Києві також був зафіксований випадок навесні 2020 року.

"Я вважаю, що такі пацієнти (з хантавірусом. – Ред.) у нас є, бо є відповідні природні умови, щоб ці інфекції існували. Але щоб їх підтвердити, дослідити і сказати, що це саме хантавірусне захворювання, – це не просто. Немає характерних ознак, щоб можна було просто оглянути пацієнта і зробити висновки, що у людини саме це захворювання", – сказав кандидат медичних наук.

Жигарев пояснив, що є десятки видів хантавірусів, вони розповсюджуються так званим повітряно-пиловим шляхом. Інкубаційний період може становити від 2-7 діб до декількох тижнів.

Спершу симптоми часто нагадують респіраторну інфекцію: слабкість, підвищення температури, кашель. Також можуть бути втома, нудота, болі в животі, запаморочення.

"Такі віруси не у всіх і не завжди можуть викликати захворювання. Проте у разі виявлення подібних випадків і важкість перебігу хвороби може варіюватися. Іноді це може виявлятися як ГРВІ, як звичайна застуда, але є і випадки, коли виявляється легеневий хантавірусний синдром, коли може бути виражена важка двобічна пневмонія із розвитком респіраторної недостатності, яка є при коронавірусній інфекції", – додав лікар.

Водночас він наголосив, що хантавірусне захворювання не носить масового характеру, бо для цього мають бути певні умови.

"Це спорадична захворюваність, коли хворіє 1-2 особи. Підступність у тому, що у деяких випадках цього захворювання може бути ниркова недостатність. Одна з клінічних форм так і називається – гарячка з нирковим синдромом, тобто відмовляють нирки і, якщо вчасно не надати медичну допомогу, людина може померти", – сказав лікар-інфекціоніст.

Він зауважив, що існують десятки видів хантавірусів, їх виявляють у різних країнах у гризунів, котрі поширюють збудника хвороби через сечу та екскременти. Відповідно, людина може заразитися при контакті з такими тваринами, або перебуваючи у місцях їх існування. Також можна інфікуватися через їжу, до якої гризуни торкалися.

Уберегти себе від небезпеки допоможе дотримання правил особистої гігієни

миття рук;

використання захисних рукавиць та респіраторів під час перебування у місцях, де можуть бути гризуни;

термічна обробка продуктів харчування.

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