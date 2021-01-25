На Львівщині вперше зафіксували хантавірус: що відомо про стан пацієнта

У Львівській області вперше зафіксували хантавірус – зоонозну інфекцію, якою люди можуть заразитися від гризунів, але яка дуже рідко передається від людини до людини.

Як пише Zaxid.net, захворювання діагностували у жителя Дрогобицького району, який звернувся до Львівської обласної інфекційної лікарні. Київська лабораторія Центру громадського здоров'я підтвердила недугу минулого тижня.

Чоловік поступив зі скаргами на високу температуру, дрібні крововиливи, зменшення кількості сечі, болі в попереку, м'язах. Лікарі запідозрили в нього гостре інфекційне вірусне захворювання – геморагічну лихоманку з нирковим синдромом.

Невідомо, де саме заразився чоловік. Він живе в селі й підтвердив, що в господарстві бачив гризунів, зокрема й щурів.

Пацієнт спочатку лікувався в обласній інфекційці, потім – у Львівській обласній клінічній лікарні, оскільки мав серйозні проблеми з нирками. Українця вже виписали додому.

Головна санітарна лікарка Львівщини Наталія Тімко зазначила, що до цих пір хантавірус на Львівщині не фіксували.

Хантавірус

Додамо, хантавірус – тромбогеморрагічний синдром із переважним ураженням ниркової тканини. Основними клінічними проявами інфекції є гостра лихоманка, геморагічні висипання, кровотечі, інтерстиціальна форма нефриту, а у важких випадках – гостра ниркова недостатність.

Щоб уникнути захворювань, які можуть передавати гризуни, лікарі радять під час роботи із землею надягати рукавички, частіше мити руки, боротися з гризунами в будинку і господарстві. Овочі, фрукти, консервацію, принесену з підвалу або льоху, потрібно ретельно мити.

Як писав OBOZREVATEL: