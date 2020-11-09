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/ Блоги - Хвороби і лікування

Євген Комаровський
Євген Комаровський
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ГРВІ: капати чи поїти?

3.2т
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Питання: ⁣

Одна моя знайома поділилася досвідом "лікування" ГРВІ. Коли у її дитини підвищується температура до 39, вона викликає "швидку", яка відвезла їх в лікарню, а там дитю ставлять крапельницю. Після крапельниці малюк почуває себе набагато краще, а далі мама пише відмову від подальших лікарських втручань і їде доліковувати малюка вдома. Вона вважає, що крапельниця з глюкозою допомагає організму швидше впоратися з вірусом, а не мучитися з високою температурой.⁣

⠀⁣

Як ви ставитеся до цього досвіду? Чи не збиває чи крапельниця з пантелику організм, який націлений на боротьбу з вірусом? Чи треба прийняти на озброєння цей метод? ⁣

⠀⁣

Відповідь: ⁣

Мимоволі напрошується ось така аналогія: у мене є знайома, яка коли бачить, що дитина хоче какати, швиденько ставить йому клізму, щоб він не тужився і не мучілся.⁣

⠀⁣

Ставлення приблизно наступне: нормальні люди, коли у дитини починається ГРВІ, повинні його активно поїти, про що ми ось уже багато років постійно говоримо. Надлишок рідини активізує роботу слизових оболонок, серця і судин, допомагаючи організму швидше впоратися з вірусом.⁣

⠀⁣

А якщо дитину замість цього везуть в лікарню, де піддають ризику нічим не обгрунтованих ін'єкцій і зараження лікарняними інфекціями, то закрадається думка, що Бог чогось недодав мамі цієї дитини. Поширення подібного досвіду можливо тільки зі знаком мінус.⁣

⠀⁣

Я мрію про те, щоб до нас скоріше прийшла нормальна медицина, коли за необгрунтовану виклик "швидкої" люди будуть платити досить відчутні гроші.⁣

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Автор
Євген Комаровський Євген Комаровський
Тема
здоров'я
Місце
Україна
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