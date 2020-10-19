"Гормон сну" мелатонін підвищує шанси подолати важку форму COVID-19 – дослідження

Американські дослідники, які спостерігали за хворими на COVID-19, помітили, що пацієнти, яким вводили гормон мелатонін або в кого його рівень був і так високий, частіше виживали в реанімації.

Результати дослідження опубліковано на науково-медичному порталі medRxiv. Медики спостерігали майже за 800 випадками госпіталізації.

"Ми вивчили, як різні гормони і схожі на них речовини впливали на здоров'я пацієнтів, яким потрібна була штучна вентиляція легенів. Мелатонін значно підвищував шанси таких пацієнтів на одужання. Це було характерно як для носіїв COVID-19, так і для людей з іншими захворюваннями легенів", – йдеться в науковій роботі.

Група вчених під керівництвом доцента Колумбійського університету Ніколаса Татонетті проаналізувала дані, які збирали співробітники лікарні при університеті з лютого по серпень 2020 року. За цей час до апаратів штучного дихання було під'єднано 791 носія COVID-19 і майже три тисячі інших пацієнтів.

Вивчивши історії хвороб пацієнтів, дослідники помітили закономірність. Хворі, які з різних причин отримували "гормон сну" мелатонін, вмирали приблизно вдесятеро рідше за інших пацієнтів.

До того ж імовірність летального кінця зменшувалася як у хворих на коронавірус, так і в пацієнтів із легеневою інфекцією або ушкодженнями органів дихання.

Схожі, хоча й менш значущі, результати було спостережено і під час використання протизапального препарату "Дексаметазон".

Як впливає мелатонін на органи дихання, сприяючи зниженню важких наслідків від їхнього ушкодження, вчені точно не з'ясували. Вони припустили, що "гормон сну" якимось чином пригнічує розвиток запальних процесів.

Група дослідників сподівається продовжити вивчення дії мелатоніну, щоб отримати можливість його використання в терапії лікування важких випадків COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, учені Гонконгського університету заявили про нову противірусну стратегію для лікування коронавірусу. Препарат ранітидину вісмуту цитрат (RBC), який застосовується проти виразки, виявився також ефективним проти COVID-19.

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