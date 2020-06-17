Епідеміолог порівняв дивні симптоми після COVID-19 з одержимістю демоном

Англійський епідеміолог із ліверпульської школи тропічної медицини Пол Гарнер, який перехворів на COVID-19 більш як два місяці тому, заявив, що симптоми хвороби не зникли.

Як повідомляє видання Liverpool Echo, вчений завжди мав міцне здоров'я, захоплювався бігом і йогою. Зараз його постійно долає втома.

Гарнер заразився коронавірусом в березні. У нього були кашель і сильний головний біль. Ці симптоми то зникали, то поверталися протягом декількох тижнів. За порадою свого друга – лікаря загальної практики – він здав аналізи, які підтвердили COVID-19.

Через 60 днів після початку хвороби Гарнер знову зробив тест на коронавірус, який показав негативний результат. Проте симптоми залишилися.

"Це жахливо. Я почуваюся погано вже три місяці. У мене слабкість. Нещодавно я пройшов п'ять кілометрів, а наступного дня не міг встати з ліжка", – розповів епідеміолог.

Він поскаржився, що після будь-якої фізичної активності "падає від утоми".

"Я наче одержимий демоном. Просто сподіваюся, що незабаром зможу повернутися до фізичних вправ", – підсумував учений.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лікарі вказали на небезпеку після одужання від COVID-19.