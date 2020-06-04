COVID-19 небезпечний для людей з гіпертензією: що це і як захиститися

Коронавірусних інфекція переноситься важче літніми людьми і тими, хто має супутні захворювання, серед яких є і гіпертензія.

Про це повідомляє на сторінці в Facebook Центр громадського здоров'я України і називає причини, симптоми і способи профілактики цього захворювання.

Під "на артеріальну гіпертензію" медики розуміють надмірний тиск крові на стінки артерій, і ставлять такий діагноз, якщо артеріальний тиск людини постійно підвищений: верхнє значення більше 140 мм рт. ст., а нижнє більше 90 мм рт. ст.

Симптоми артеріальної гіпертензії Facebook Центру громадського здоров'я України

Гіпертензія часто зустрічається у людей старше 50 років, більше до неї схильні жінки.

Про це захворювання активно заговорили після сумної статистики, пов'язаної з COVID-19. У Китаї від 25% до 50% людей, що заразилися новим коронавірусом, мали високий кров'яний тиск або супутні захворювання: рак, діабет і ін. В Італії більше 76% людей, що померли від ускладнень, викликаних COVID-19, мали високий кров'яний тиск.

Основними причинами виникнення гіпертензії лікарі називають підвищений рівень холестерину, зайву вагу, надмірне споживання солі.

Часто хвороба починається непомітно. Тому лікарі радять регулярно вимірювати артеріальний тиск (людям старше 50 років не рідше двох разів на місяць) і спостерігати за власним станом здоров'я.

Для профілактики гіпертензії фахівці радять скинути зайву вагу, розлучитися з нікотином і алкоголем, обмежити вживання солі до 5 гр. на добу, вживати в їжу продукти, багаті калієм (крупи, бобові, фрукти, овочі, зелень) і більше займатися фізичною активністю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, люди з II групою крові більш уразливі перед новим типом коронавируса COVID-19, а найбільш стійкі – з I.

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