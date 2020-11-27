Немає довіри до лікарів

У багатьох є свій негативний "медичний" досвід і люди судять по ньому, по одному спеціалісту, про всю медицину в цілому.

Нещодавно одна відома мама поділилася досвідом спілкування з дитячим психологом. Їй сказали дурницю і вона зробила висновки, що всі дитячі психологи погані і наф*г нікому не потрібні.

Однозначно, що фахівець, який давав їй мракобісні поради і яким вона слідувала якийсь час (слава Богу, вчасно одумалася) – абсолютно некомпетентний в своїй області, але хіба це говорить про те, що всі дитячі психологи однаково дурні, шкідливі і не приносять користі?

Проблеми шкільної освіти

Скільки важливих знань пройшло повз нас, тому що вони не були "вмонтовані" в світ, який нас оточує, в тіло, в якому ми "живемо". Вони здавалися складними, незрозумілими, нудними, практико- непридатними.

У мене в школі, наприклад, не вчили витягувати досвід, помилки, робити важливі висновки на уроках історії. Потрібно було тупо зубрити дати (не дай Бог на 1 рік помилитися) і події. Хіба це комусь потрібно і може бути цікаво дітям?

Багато хто заповнює ці "прогалини" пізніше самостійно. Багато дітей мають можливість "отримати додатково" не вдома, в сім'ї.

Але якби уроки біології і фізики в школі були б цікавішими і зрозумілішими, якби всі знали на найпростішому рівні, як працює імунна система або чим небезпечні деякі віруси – у нас би однозначно було б менше проблем у багатьох сферах.

Медицина – це складно

Це взагалі інша сфера життя, іноді лякає, іноді незрозуміла навіть людям з високим інтелектом.

Стів Джобс після постановки діагнозу "рак" 9 місяців лікувався травами, голковколюванням і "очисними" клізмами, про що пізніше глибоко жалкував, і, коли повернувся в руки "традиційної" медицини – було пізно, час було втрачено.

Він зробив свій вибір і помилився. Але хіба можна назвати його дурною людиною? Ні. Він просто пройшов всі стадії своєї хвороби, які давно відомі і описані.

Заперечення, шок, гнів ... і тільки в самому кінці прийняття. Злякався, не зрозумів, недооцінив серйозність проблеми. Зробив висновки, але пізно. Втратив свій шанс і дорогоцінний час.

Фахівці себе скомпрометували

У пологовому будинку іноді може відбуватися справжнє насильство над жінками, які після пережитого досвіду готові вмирати, народжувати вдома, аби туди не повертатися.

Лікарі стають не помічниками, не надією, а катами, які можуть принижувати, ображати, залякувати, лікувати відсталими і абсолютно неефективними методами. Не розвинена психологічна допомога і багато людей знаходять її на "тій" стороні.

Як вважаєте, вона потрібна жінці, яка перенесла завмерлу вагітність або втрату дитини на пізніх термінах вагітності, після пологів?

А у нас буває так, що саму жінку ще й винною зроблять, призначать перелік з 50 обстежень (98% з яких будуть марні), залякають, вкрай підвищать рівень тривожності і страху, іноді на все життя.

Але якщо якийсь лікар не знає, що можна запропонувати жінці різні варіанти втручання і навіть "невтручань" при вагітності, що завмерла, що не потрібно всім підряд робити епізіотомію в пологах, хіба це дозволяє нам говорити, що всі лікарі працюють за такими ж принципами?

Не можуть допомогти, поставити правильний діагноз, призначити правильне лікування і переконати в його необхідності

Іноді немає часу. Іноді немає знань.

Моя мама страждала від гіпотеріозу, птозу верхніх повік, анемії. Розумна жінка, що має вищу освіту, червоні дипломи. Носила в поліклініку трилітрові банки сечі, довго ходила по лікарях.

Не пояснили, не полікували, не допомогли.

Вона намагалася допомогти сама собі. У той час (20 років тому) ставала дедалі популярнішою езотерика. У нас в будинку стояли "енергетичні" матриці. Ми ходили на курси з нетрадиційної медицини. "Чистили" чакри, відновлювали "розірване" біополе, пророкували майбутнє.

Носили "заговорені" китайські труси для жіночого здоров'я. Проводили чистки від паразитів. Мама їздила по країнах і містах до різних "пророків" і "посланців" "заряджатися" від них здоров'ям і енергією. Ми майже не їли м'ясо, "тихо" і недовго відмовлялися від щеплень. Пили добавки, часникові капсули і багато всього іншого. І я не можу сказати, що це було найгіршим періодом нашого життя.

Це навчило мене тоді стежити за своїм харчуванням, вагою, думками, вникати і намагатися знайти вихід із ситуації, що склалася. В голові змінилася картина світу. Все було так струнко, логічно і зрозуміло. Це заспокоювало, давало відчуття контролю над своїм життям, над своїм здоров'ям, і найголовніше - давало надію.

Було тепло, спокійно, затишно з тими думками в тій реальності. Здавалося, що ми все робимо правильно. І навіть здавалося, що це допомагає і на фізичному рівні. І іноді це дійсно було так.

Адже всі хвороби мають циклічний перебіг і спонтанні періоди поліпшення. Але потім стає очевидним, що все так же погано, тому що все це допомагає тоді, коли ти взагалі нічим не хворий або коли хвороба проходить сама по собі з часом (ГРВІ, наприклад).

І як би ти не працював зі своїми думками, не прощав всіх і не вів праведне життя - гіпотеріоз не відступався. Він був завжди поруч і нікуди не подівся.

Сльози, розпач, дитячі страхи, що мама помре, що їй ніхто не може допомогти. Коли вона перебувала майже в мікседематозной комі - це і справді було страшно. Тільки після 25 років у мене пропав цей "тваринний" страх за себе і за неї. У мене немає ні краплі жалю про те, де ми були і через що ми пройшли. Тому що завдяки цьому досвіду, у мене є те, що я зараз маю.

Досвід, вибір і знання про те, як важлива і чого може коштувати адекватна інформація. Вона здатна врятувати життя вам і вашим близьким.

З усім цим ми впоралися тоді, коли я вивчилася і прийшла до доказової медицини. Знайшлися відповіді на всі питання. Моїй мамі зараз 70 років і у неї ще великі плани на життя.

Найголовніше, про що я хотіла сказати, що той потворний образ медицини, який ми іноді бачимо і про який іноді чуємо - не ототожнює її всю.

І якщо вам довелося пройти через жорстокість, погане ставлення, стан безпорадності і повного розчарування в медицині, це не означає, що вона вся така.

Тому самоосвіта - наше все. Це допоможе вам у виборі лікаря. Не відмовляйтеся від медичної допомоги, коли вона потрібна.

І для того, щоб максимально захиститися від помилок, витягти з медицини користь і не розгубити, а тільки примножити своє здоров'я, треба не бігти від неї в сторону середньовіччя, а знайомитися з нею ближче, знаходити в ній адекватних фахівців і знати, якою вона має і може бути насправді.

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