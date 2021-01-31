Чому на тілі з'являються синці: вчені назвали 7 причин

Вчені з США назвали сім факторів, які можу впливати на появу синців на тілі.

Серед них – прийом деяких ліків, алкоголю, порушення згортання крові, онкологія та дефіцит вітамінів, повідомляє Medical News Today. Особливої уваги вимагають синці, які з'являються раптово, не від удару, та які заживають довше, ніж, зазвичай.

Лікарські засоби

Синці та кровотечі можуть викликати препарати, що розріджують кров. У цьому випадку необхідно звернутися до лікаря, який призначить інші ліки.

Алкоголь

Зловживання алкоголем може призвести до захворювання печінки, зокрема цирозу. Разом з прогресуванням хвороби печінка перестає виробляти білки, що сприяють згортанню крові.

Порушення згортання крові

Зловживання алкоголем може призвести до захворювання печінки, зокрема цирозу. При погіршенні стану печінка припиняє виробляти білки, що сприяють згортанню крові.

Синці можуть викликати препарати, що розріджують кров Unsplash

Рак

Буває, що раптова поява синців на тілі є ознакою онкологічного захворювання, зокрема, лейкозу.

Васкуліт

Васкуліт – захворювання, що викликає запалення кровоносних судин. Крім кровотечі та синців, людина може скаржитися на такі симптоми, як задишка, оніміння кінцівок і виразки, пурпурні плями на шкірі.

Дефіцит вітамінів

Дефіцит, наприклад, вітаміну С може привести до цинги. Це захворювання супроводжується кровотечею ясен і появою невеликих синців.

Стареча пурпура

Стареча пурпура – захворювання, до якого схильні люди старше 50 років. Воно викликає на шкірі пурпурно-червоні синякоподібні плями, частіше за все на руках. Тяжкість симптомів може зменшити захист шкіри від сонця; також слід намагатися уникати травм. Крім того, лікар може порекомендувати засоби, що полегшують перебіг захворювання.

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