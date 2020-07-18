Чоловік повторно захворів на коронавірус через три місяці: симптоми змінилися

Після повного одужання від COVID-19 чоловік в США заразився вірусом повторно. Такі випадки медики фіксують не вперше.

Про це розповів в колонці для журналу Vox американський терапевт Д. Клей Акерлі. Після успішного лікування від коронавіруса його пацієнт двічі отримав негативні результати тесту на COVID-19

Однак за три місяці після одужання він знову звернувся до лікаря з симптомами коронавіруса. На цей раз вони були важчими.

"Під час першої інфекції мій пацієнт відчував легкий кашель і біль в горлі. Його друга інфекція, навпаки, була відзначена високою температурою, задишкою та гіпоксією, що призвело до необхідності багаторазово відвідувати лікарню", – написав медик.

Він також зазначив, що після спілкування з колегами з'ясував, що його пацієнт не самотній. Лікар навів приклад двох жителів Нью-Джерсі, які заразилися COVID-19 вдруге майже через два місяці після повного одужання від першої інфекції.

"Не у всіх людей виробляються антитіла після інфекції. Деякі пацієнти, і особливо ті, у кого симптоми майже не розвивалися, відразу після зараження виробляють іммуннітет, який може швидко згаснути", – повідомив Акерлі.

Він підкреслив, що повторні інфекції протягом короткого періоду часу є особливістю багатьох вірусів, включаючи інші коронавіруси. Таким чином, якщо деякі пацієнти з COVID-19 заразилися повторно, це не буде особливо незвичайним", – резюмував лікар.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Рівненській області у чотирьох пацієнтів, які після інфікування і лікування здали негативні тести на коронавірус, повторно виявили COVID-19.