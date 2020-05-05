Чи може насіння викликати апендицит: з'явилася відповідь

Раніше багато хто думав, що від насіння може запалитися апендицит через те, що всередині воно гостре, як і лушпиння. Однак, це виявилося міфом.

Як пише "Рамблер", ті, хто розпустив цей міф, насправді не знайомі з будовою людських органів. Апендицит втратив свою функцію в ході еволюції. Він допомагав нашим предкам перетравлювати їжу, а зараз виконує кілька другорядних дій: він провокує гормони і в ньому накопичуються бактерії, які допомагають перетравлювати певні продукти.

Запалення апендициту дійсно небезпечно тільки в тому випадку, якщо людина довго відкладає операцію з його видалення. Також небезпечний перитоніт, який може трапиться в результаті запалення, коли весь гній випливає в черевну порожнину.

Учені кілька років тому проводили багато досліджень на тему запалення апендициту. Наприклад, медики з Ізміра вивчали випадки запалення апендициту у різних людей. З двох тисяч випадків тільки в одному причиною хвороби стала фруктова кісточка. У восьми людей в органі перебували неперваренние залишки їжі і насіння, але вони не були причиною його запалення.

Російські гастроентерологи також підтверджують, що насіння не є причиною запалення апендициту. Будь-які вживані продукти не впливають на апендикс. Однак, спровокувати його запалення можуть великі кісточки, які людина не переживав і проковтнув.

Як повідомляв OBOZREVATEL, гостре запалення апендикса більше не вимагає хірургічного втручання, а може лікуватися за допомогою антибіотиків