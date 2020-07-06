Бубонна чума спалахнула в Монголії та Китаї: що за хвороба і як передається

В кінці червня в західній Монголії зафіксували два випадки захворювання бубонною чумою – серед захворілих 27-річний чоловік і жінка, вік якої невідомий.

Влада оголосила карантин на невизначений термін. З'ясувалося, що перед госпіталізацією хвора мала контакт з 60 людьми і ще з 400 – в непрямому. Разом з тим, на півночі Китаю в хошуні Урад-Чжунці введений третій рівень епідеміологічної небезпеки через підозри на бубонну чуму у одного з пацієнтів.

Встановлено, що обидва хворих в Монголії їли сире м'ясо тарбагана – місцевого бабака. Ці тварини вважаються головними переносниками чумної бактерії Yersinia Pestis.

Що таке бубонна чума

Відомо, що бубонна чума – це бактеріальне захворювання, яке передається за допомогою бліх, що живуть на диких гризунах. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), ця хвороба може вбити дорослу людину менш ніж за 24 години в разі, якщо вчасно не звернутися за лікарською допомогою.

Найвідоміший спалах бубонної чуми трапився в 14-м столітті і отримав назву "Чорна смерть". Зараз, на щастя, люди володіють великим інструментарієм для того, щоб не допустити епідемію з багатомільйонною летальністю.

До слова, для Монголії спалах бубонної чуми не новина – в 2019 році від чумного мікроба померли чоловік і дружина, які повечеряли ниркою хворого бабака.

Симптоми бубонної чуми

Висока температура

Головний біль

Слабкість і озноб

Збільшення лімфатичних вузлів

Важка інтоксикація

Геморагічний синдром

Геморагічне ураження легень та лімфатичної системи

Після проникнення в організм збудника чуми, він з потоком крові потрапляє в лімфатичні вузли, починається гострий запальний процес, що переходить на інші тканини. На тілі хворого виникають ущільнення, звані бубонами.

Лікування бубонної чуми

Пацієнтів з бубонної чумою лікують тільки в лікарнях. Їм внутрішньом'язово вводять антибіотики. При цьому терапія триває кілька місяців під строгим контролем медиків.

Разом з тим, через високу заразливість хвороби, лікарі та персонал, що зіштовхуються з хворими, носять протичумні костюми. Все, з чим контактує хворий – білизна, одяг, залишки їжі, посуд, предмети догляду та виділення пацієнта, підлягає спеціальній обробці та дезінфекції.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в травні 2019 року в Монголії був оголошений карантин через спалах бубонної чуми, від якої загинули двоє людей.

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