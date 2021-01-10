Безсимптомні хворі на COVID-19 відповідальні за половину нових заражень – вчені

Люди, які захворіли на COVID-19 в безсимптомній формі, відповідальні не менше ніж за 50% нових випадків коронавірусу.

Про це свідчать результати дослідження Центру з профілактики та контролю захворювань в США, опублікованого в JAME Network. Вчені підкреслили важливість дотримання соціальної дистанції і використання масок.

Вчені провели моделювання, використовуючи дані трьох груп пацієнтів: досімптомні (ті, у кого ознаки хвороби з'явилися не відразу), безсимптомні (у кого симптоми не з'явилися взагалі) і симптомниі.

Завданням дослідження було з'ясувати, за скільки передач вірусу буде відповідальна кожна група в залежності від часу, коли заразилися її учасники.

У першій моделі припустили, що пік заразностіь коронавірусу припаде на 5 день після інфікування, а симптоми не з'являться у 30% хворих. З такими вихідними даними виявилося, що безсимптомні хворі відповідають за 24% нових заражень, ще 35% припадає на частку досимптомних.

В іншій моделі вчені припустили, що період найбільшої заразність спостерігається в період з 3 по 7 день після інфікування. Вони також варіювали кількість людей без симптомів і з пізнім їхнім проявом. У більшості сценаріїв досимптомні і безсимптомні хворі ставали причиною не менше 50% нових випадків COVID-19.

Навіть в моделі, коли кількість безсимптомних пацієнтів склала 0%, частка досимптомних в нових заражених становила 25%.

Як писав OBOZREVATEL, американські вчені встановили, що 40-45% інфікованих COVID-19 людей можуть переносити хворобу без симптомів. Але вони залишаються заразними.