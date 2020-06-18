Антитіла до коронавірусу зникають: вчені попередили про нову небезпеку

Люди можуть ніколи не виробити антитіла до коронавірусу, оскільки в багатьох випадках вони зникають після одужання пацієнта.
Про це пише газета South China Morning Post з посиланням на дослідження американських і китайських вчених. Вони провели тести на антитіла у працівників лікарень Ухані, які піддавалися впливу інфікованих пацієнтів на ранній стадії спалаху.
Людство може ніколи не виробити імунітет до COVID-19
Тільки у 4 відсотків з 23 000 виявили антитіла.
"Малоймовірно, що люди будуть виробляти довготривалі захисні антитіла проти цього вірусу", – сказано в дослідженні.
"Антитіла – це молекули, які генеруються імунною системою для зв'язування з білком вірусу і запобігання його зараження клітинами. Деякі з них, такі як імуноглобулін G або IgG, можуть залишатися в організмі людини протягом тривалого часу", – пояснили вчені.
Як повідомляв OBOZREVATEL, з'ясувалося, що імунітет до коронавірус може тривати тільки шість місяців.
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