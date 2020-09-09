5 доступних і безпечних домашніх засобів від педикульозу

Діти після літніх канікул вже повернулися в школи і дитячі сади, а це означає, що крім звичних турбот на плечі багатьох батьків з високою ймовірністю може лягти ще одна проблема – воші.

Педикульоз – досить поширена інфекція в дитячих колективах. При цьому, всупереч поширеній думці, поява "прибульців" в волоссі зовсім не означає погану гігієну або її відсутність. Досить комусь одному заразитися цією неприємною інфекцією (наприклад, після контакту з білизною в таборі або проїхавшись в громадському транспорті), як незабаром практично весь клас або група обзаведуться своєю порцією "переселенців".

На допомогу в боротьбі з шкідниками обіцяють прийти численні аптечні протипедикульозні засоби. Але не завжди обіцянки виробника виявляються реальністю. До того ж, більшість таких препаратів містять досить агресивні хімічні речовини, які можна застосовувати не всім.

MedOboz підготував для вас список з кількох натуральних засобів проти вошей, які здатні допомогти виселити паразитіві їх потомство. Але є одна важлива умова – при використанні будь-якого з них вам знадобиться спеціальний гребінець з тонкими близько розташованими зубцями, за допомогою якого легко вичісувати як самих вошей, так і їх яйця (гниди).

Ось такий гребінь допоможе боротися з вошами швидше і ефективніше Домовод

Мигдальна або оливкова олія

Обидва ці продукти діють на вошей як паралізуючий засіб. Вони можуть уповільнити ріст паразитів і робить їх більш уразливими, полегшуючи їх видалення з шкіри голови і волосся.

Рівномірно рясно нанесіть масло на шкіру голови і волосся, після чого відразу ретельно прочешіть шевелюру спеціальним гребінцем. Якщо ж дозволяє час, залиште масляну маску на ніч, надівши целофанову шапочку – так ефект масел посилиться і видалити "прибульців" буде набагато легше. Після двічі промийте голову шампунем. Таку терапію необхідно повторювати щодня протягом тижня.

Олія чайного дерева

Ефірні масла – відмінний природний спосіб боротьби з головними вошами. Найефективніше зарекомендувало себе в боротьбі з педикульозом масло чайного дерева, хоча також можна скористатися евкаліптовим, гвоздиковим, лавандовим або розмариновим.

Додайте 7 крапель ефірного масла в 50 мл базового (мигдального або оливкової), втирайте мікс в шкіру голови, залиште на ніч, після чого прочешіть кожне пасмо і ретельно промийте волосся. Таку процедуру потрібно проводити раз в 5 днів до повного одужання.

При цьому зверніть увагу: якщо після нанесення складу виникає сильний дискомфорт (з'явилося печіння або біль), негайно змийте його, щоб уникнути хімічного опіку.

Кокосове масло

За своєю консистенцією кокосове масло досить в'язке, завдяки чому воно позбавляє вошей можливості рухатися, що сприяє їх легкому вичісування з волосся.

Так, для проведення процедури промийте голову з використанням ополіскувача (для полегшення вичісування волосся), потім ополосніть їх крутим розчином яблучного оцту (50 мл на 500 мл води), промокніть локони і нанесіть на шкіру голови і коріння волосся нерастопленное кокосове масло. Одягніть целофанову шапочку, поверх намотайте рушник і залиште все на 6-8 годин. Потім прочешіть кожне пасмо спеціальним гребенем і ретельно промийте волосся і шкіру голови.

Для закріплення ефекту повторіть процедуру через тиждень.

Сіль і оцет

Цей протипедикульозний мікс найбільше підійде власникам жирного типу волосся, оскільки не перевантажує його. Змішайте 100 г солі з 200 мл оцту і змочіть сумішшю волосся і шкіру голови. Після надіньте целофанову шапочку і залиште все на дві години. Потім ретельно прочешіть волосся і промийте. Повторюйте таку процедуру кожні три дні до повного одужання.

Ефективність такого засобу досягається за рахунок кислотно-сольового складу, який блокує функції життєдіяльності вошей (вбиває їх) і руйнує оболонку гнид, не даючи їм дозріти і вилупитися.

Журавлина

Це також легкий засіб, тому довго мучитися над його вимиванням не доведеться. При цьому за рахунок великого вмісту кислоти журавлина також допоможе знешкодити "прибульців" і їх потомство.

Розтлумачте жменю ягід, нанесіть отримане пюре на шкіру голову, після чого сховайте на дві-три години волосся під целофановою шапочкою. По закінченню часу прочешіть локони гребенем і промийте волосся.

Повторювати процедуру можна через день протягом двох тижнів.

Раніше MedOboz ділився з вами деякими фактами про педикульоз.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!