Вправи від болю в спині: тренер поділилася ефективним комплексом

Біль у спині не чужа нікому. Особливо часто неприємні відчуття відвідують людей, чия діяльність пов'язана з сидячою роботою або необхідністю тривалого перебування "на ногах".

"Такий біль частіше спровокований перенапруженням м'язів і в більшості випадків може призводити до появи ще і головного болю, безсоння і інших наслідків надмірного навантаження", - розповіла MedOboz учителька йоги, фітнес-тренерка Галина Купцова.

За її словами, щоб позбутися від болю в спині та інших симптомів, важливо регулярно виконувати вправи на розслаблення і розтяжку м'язів. Експерт пропонує вам один з найбільш ефективних комплексів, проробляючи який ввечері після роботи ви незабаром забудете про дискомфорт, а також почнете краще висипатися вночі.

Посиденьки по-турецьки

Сядьте на підлогу "по-турецьки", схрестивши ноги. Випрямити спину і намагайтеся тягнутися верхівкою до стелі, відчуваючи, як розтягується хребет. Руки при цьому повинні бути розслаблені, плечі – опущені. Залишайтеся в такій позі близько двох хвилин, при цьому дихайте глибоко і рівно.

Поза лотоса або по-турецьки - одна з кращих для розвантаження спини. Welcomebackhome

Проста складочка

Також сидячи на підлозі, витягніть прямі ноги перед собою. Повільно нахиляйтеся вперед, намагаючись не згинатися в попереку. При цьому тягніться до стопи не лобом або верхівкою, а підборіддям. Максимально тягніться з момент видиху, коли м'язи та сухожилля будуть найбільш податливі, проте не допускайте болю або дискомфортних відчуттів в тілі. Затримайтеся в крайній точці на 10 рахунків, потім повільно поверніться у вихідне положення. Повторіть все 5 разів.

Поза немовляти

Встаньте на коліна і розведіть ноги на ширину плечей. Заведіть прямі руки за спину і починайте опускати сідниці на стопи, а головою тягніться до колін. Постарайтеся лягти в такій позі повністю, поклавши голову на підлогу і максимально опустивши таз. Розслабтеся, дихайте рівно і глибоко і полежіть в такій позі близько 2-3 хвилин.

Поза жаби

Ця вправа також виконується на підлозі. Ляжте на спину, зігніть ноги, розведіть коліна в сторони, стопи з'єднайте між собою підошвами. Розслабте спину і стегна, руки витягніть уздовж корпусу. Залишайтеся в такому положенні близько двох хвилин, рівно дихаючи і даючи м'язам стегон розтягнутися під власною вагою.

Гойдалка

Ляжте на спину, підтягніть до грудей зігнуті ноги і обхопіть коліна руками – ви повинні відчути, як тягнуться м'язи. Залишайтеся в такій позі пару хвилин, а для більшого ефекту можна злегка розгойдуватися вперед-назад від верхівки до куприка. Не забувайте про глибоке та рівне дихання – від нього багато в чому залежить ефективність вправи.

Скручування

Ляжте на спину, руки прямі розведені в сторони. Зігніть праву ногу, підтягніть коліно до грудей, а потім, скручуючись в корпусі, потягніться їм вліво, намагаючись дістати до підлоги. Залишайтеся в такому положенні близько 2 хвилин, потім плавно поверніться у вихідне положення і повторіть все на протилежну сторону.

Експерт нагадала, що всі вправи важливо виконувати повільно і обережно, не допускаючи болю або дискомфорту. Крім того, відразу перед виконанням комплексу краще не їсти, інакше в процесі можуть з'явитися біль у животі, нудота або печія.

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