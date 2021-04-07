Українцям дали поради, як зберегти фізичну форму під час карантину

Треба бути активними, навіть залишаючись удома. Джерело: pixabay.com pixabay.com

Центр громадського здоров’я України попередив, що за час локдауну можна легко втратити фізичну форму, набрати зайву вагу та впасти в стресовий стан.

Тому на сайті центру зібрано поради про те, як зберегти фізичну форму під час карантинних обмежень.

Робіть часті короткі активні перерви протягом дня

За 20-30 хвилин активності ви можете зробити прості вправи – нахили тулубу, присідання, віджимання від підлоги, рухи руками й ногами.

Знайдіть для себе онлайн-тренування

Якщо у вас є доступ до інтернету, такі заняття – чудовий спосіб тримати себе у формі, а також знайти однодумців та займатися разом. Важливо лише підібрати правильний курс, аби не зашкодити власному здоров’ю.

Більше ходіть

Не відмовляйтеся від ходьби, вона допомагає тримати ваші м’язи в тонусі. Прогулюйтеся квартирою та на місці, запустивши свіжого повітря в кімнату.

Частіше вставайте

Рекомендовано вставати та витягуватися в повний зріст кожні 30 хвилин. Подумайте, яку частину справ ви б могли зробити стоячи? Це допоможе урізноманітнити робочий час та укріпить здоров’я.

Розслабляйтеся

Відчуваєте стреси чи нервуєтеся? Зробіть глибокі вдихи та видихи, спробуйте налаштуватися на позитивні думки, помедитуйте. Можете заспівати вголос улюблену пісню – це точно піднімає настрій.

Правильно харчуйтеся

Під час їжі нам необхідно отримувати потрібну кількість поживних речовин, а також рідини. Пийте вдосталь води. Забезпечте достатню кількість фруктів та овочів у раціоні. Обмежте споживання солі та цукру.

Facebook Центру громадського здоров’я України

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