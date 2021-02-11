Вітамін D - це вітамін, який виробляється на шкірі під впливом сонця природним шляхом. Існує думка, що влітку людина отримує більше вітаміну D, ніж взимку, але насправді це не зовсім так. У літню пору людина все одно не отримує достатню кількість вітаміну D з кількох причин. По-перше, практично всі користуються сонцезахисними кремами, які не дають утворюватися вітаміну D на шкірі. І, по-друге, засвоєння вітаміну D може порушуватися після простого прийому душу з мильними засобами. По-третє, перебуваючи постійно в приміщенні офісу або будинку, вітамін ніяк не зможе утворитися на тілі.

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Но как показывают исследования, действительно, зимой люди чаще всего подвержены депрессивным состояниям: день короче, мало солнца, вечно плохое настроение, сильный холод, нет сил. Плюс к этому добавляется апатия, раздражительность, сонливость. Знакомо? Именно так проявляется дефицит витамина D.

Витамин D является скорее “прогромоном”, чем витамином. Он способен самостоятельно образовываться в нашем организме под воздействием солнечных лучей. Но если этого практически не происходит в летнее время, то зимой его дефицит становится еще больше. Главная функция витамина D в организме – поддерживать уровень кальция и фосфора. Они влияют на рост костей и их прочность. В организме человека витамин D выполняет очень важные функции, такие как обмен кальция и магния, восстановление структуры ДНК, поддержка иммунитета, повышение чувствительности клеток к инсулину, регуляция размножения и гибели клеток.

Витамин D – жирорастворимый, а это значит, что лучше всего он усваивается с приемом пищи в которой содержатся полезные жиры. Кроме того витамин D лучше всего пить вместе с витамином К2, это позволит ему еще лучше проникать в клетки нашего организма.

Кроме того в зимний период времени можно увеличить количество продуктов в рационе, которые содержат витамин D. К таким продуктам относятся:

Рыбий жир

Мясо сельди

Лосось

Сардины

Тунец

Яичный желток

Молочные продукты

Многочисленные исследования показывают, что у людей с более низким уровнем витамина D чаще наблюдаются следующие заболевания:

деменция

инсульты

заболевания периферических артерий

рак простаты

рак яичников

рак поджелудочной железы

фибромиалгия

эпилепсия

переломы

рассеянный склероз

волчанка

ревматоидный артрит

астма

аутизм

псориаз

Важность витамина D очевидна, и прием добавок имеет решающее значение для вашего здоровья.

Чтобы проверить уровень витамина D у вас в крови в лаборатории можно сдать анализ, который называется витамина D 25-OH. Для этого вам не нужно направление врача, вы можете сдать этот анализ по собственному желанию. В норме витамин D по референсам превентивной медицины считается от 90 до 100 нг/мл или от 200 до 250 нмоль/л.

Если вы сдали анализ на витамин D и ваш результат оказался в пределах нормы или немного снижен, то витамин D можно пить в поддерживающей дозировке 5000 ме. Или можно принимать его в составе поливитаминов. Это нужно для того, чтобы не “уйти” в новые дефициты.

Если уровень в анализах оказался значительно ниже нормы, в таком случае вам нужны усиленные дозировки витамина D, которую вам должен назначить специалист – ваш лечащий врач или нутрициолог.

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