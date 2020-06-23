Які напої не можна пити в спеку: вчені попередили про небезпеку для нирок

Втамовувати спрагу в спекотний час не можна всілякими солодкими напоями – від газованої води, кави з цукром до фруктового соку, в який часто додають глюкозу.

Зловживання такими напоями може привести до зневоднення організму і порушення роботи нирок. До такого висновку прийшли дослідники з США, пише American Journal of Physiology.

Ряд тестів показав, що захоплення солодкими напоями може також привести до ожиріння.

Раніше OBOZREVATEL писав рецепти ароматних напоїв, які пили в Україні в середньовіччі.

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