Як уповільнити старіння: лікарка озвучила прості правила харчування

Лікарка розповіла, що вона їсть за день, щоб уповільнити старіння, а також озвучила правила харчування для підтримки гарного здоров'я.

Лікарка Кейт Грегоревич з Мельбурна зазначила, що те, що вона їсть, дуже впливає на те, як її тіло функціонує зараз і в майбутньому. Тому вона намагається наповнити свій раціон достатньою кількістю рослинних і цілісних продуктів, пише Daily Mail.

"У той час як я насолоджуюся невеликою кількістю м'яса або риби, овочі і цільнозернові продукти, такі як овес, коричневий рис і ячмінь, складають основну частину моєї дієти", – підкреслила лікар.

За її словами, їсти багато клітковини – корисно для наших кишкових бактерій, це також допомагає захистити слизову оболонку кишечника і зробити найбільш ситими після їжі.

Доктор Грегоревич сказала, що поряд з вживанням в основному рослин, ще одне з її правил харчування полягає в тому, що вона уникає ультрапроцесованих продуктів, таких як печиво, тістечка і багатьох популярних сухих сніданків.

Хоча ці продукти часто доступні в супермаркетах, лікар пояснила, що вони "призначені для подолання наших сигналів ситості", тобто ви ніколи не відчуєте ситість, незважаючи на те, що багато їсте.

"Я ніколи не п'ю безалкогольні напої або фруктові соки, так як вони сповнені порожніх кілоджоулів, не впливають на ситість і їх споживання настільки сильно пов'язано з ожирінням, що деякі країни ввели податок на напої з додаванням цукру", – сказала доктор.

Фруктовий сік містить стільки ж цукру, скільки і безалкогольні напої, але продається по-іншому. Лікар додала, що вона дозволяє собі трохи м'яса для вітаміну B12 і заліза.

У неї в раціоні також є багато корисних жирів, таких як оливкова олія, авокадо, горіхи і жирна риба, і вона їсть тільки протягом 12-годинного періоду, щоб дати своєму тілу можливість відпочити і переварити їжу.

"Є деякі свідчення того, що дати собі перерву на кілька годин в день під час їжі – це ще одна стратегія відновлення клітин, тому я даю собі 12-годинну перерву на їжу в день, що означає просто не істи знову до сніданку після раннього обіду", – пояснила лікар.

Грегоревич відзначила, що для того, щоб добре старіти, потрібно вживати велику кількість білка і корисних жирів.

"З віком ми поступово втрачаємо м'язи і набираємо більше жиру, тому менша частина нашої ваги складається з м'язів. Щоб зберегти або навіть наростити м'язову масу, літні люди мають більш високу потребу в білку, ніж молоді", – розповіла вона.

Раніше OBOZREVATEL писав, що незважаючи на думку про те, що деякі продукти "несумісні" для одночасного вживання, дослідження говорять, що всі вони в будь-якому поєднанні прекрасно засвоюються.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся