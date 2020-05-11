Як очистити організм від речовин, що провокують рак

Медики вказали на важливість правильного харчування для очищення організму від надмірної кількості вільних радикалів, які провокують так званий окислювальний стрес.

Це зі свого боку призводять до пошкодження клітин і серйозних метаболічних, серцевих, нейродегенеративних захворювань, а також онкології й передчасного старіння. Про це повідомляє La Vanguardia.

За словами фахівців, для того, щоб протидіяти шкідливим речовинам, важливо регулярно їсти багату антиоксидантами їжу, яка зводить до мінімуму окислювальний процес у клітинах.

Шкідливих вільних радикалів провокують рак

Серед найвідоміших антиоксидантів медики назвали продукти з вітамінами С і E, бета-каротин, селен і марганець. Зазначається, що більшість із них містяться у сезонних фруктах і овочах.

Тож, для отримання необхідної кількості вітаміну C, варто частіше їсти вирощені в перевірених місцях полуницю, цитрусові, ківі, а також солодкий перець.

Багата антиоксидантами їжа зводить до мінімуму окислювальний процес у клітинах

Вітаміну Е багато в рослинних оліях, насінні, горіхах і зелених овочах, наприклад, у шпинаті й брокколі. А каротин у потрібній кількості міститися у моркві, гарбузі, яблуках, грушах, цибулі, зеленому чаї і оливковій олії.

Крім цього, рекомендується включити в раціон злаки, гриби, яйця, молочні продукти, а також хороший темний шоколад.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дослідники виявили, що люди, які їдять більше процесованих, тобто підготовлених для швидкого вживання, продуктів, мають вищий ризик розвитку раку.