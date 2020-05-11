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/ Здорове харчування

Як очистити організм від речовин, що провокують рак

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Медики вказали на важливість правильного харчування для очищення організму від надмірної кількості вільних радикалів, які провокують так званий окислювальний стрес.

Це зі свого боку призводять до пошкодження клітин і серйозних метаболічних, серцевих, нейродегенеративних захворювань, а також онкології й передчасного старіння. Про це повідомляє La Vanguardia.

За словами фахівців, для того, щоб протидіяти шкідливим речовинам, важливо регулярно їсти багату антиоксидантами їжу, яка зводить до мінімуму окислювальний процес у клітинах.

Шкідливих вільних радикалів провокують рак

Шкідливих вільних радикалів провокують рак

Серед найвідоміших антиоксидантів медики назвали продукти з вітамінами С і E, бета-каротин, селен і марганець. Зазначається, що більшість із них містяться у сезонних фруктах і овочах.

Тож, для отримання необхідної кількості вітаміну C, варто частіше їсти вирощені в перевірених місцях полуницю, цитрусові, ківі, а також солодкий перець.

Багата антиоксидантами їжа зводить до мінімуму окислювальний процес у клітинах

Багата антиоксидантами їжа зводить до мінімуму окислювальний процес у клітинах

Вітаміну Е багато в рослинних оліях, насінні, горіхах і зелених овочах, наприклад, у шпинаті й брокколі. А каротин у потрібній кількості міститися у моркві, гарбузі, яблуках, грушах, цибулі, зеленому чаї і оливковій олії.

Крім цього, рекомендується включити в раціон злаки, гриби, яйця, молочні продукти, а також хороший темний шоколад.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дослідники виявили, що люди, які їдять більше процесованих, тобто підготовлених для швидкого вживання, продуктів, мають вищий ризик розвитку раку.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Дієти та фітнес
Теги
продукти від раку харчування
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