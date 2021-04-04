Як їсти менше цукру: в МОЗ дали п'ять порад

У Центрі громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України дали поради щодо скорочення вживання цукру.

У відомстві, зокрема, нагадали, що кожного дня рекомендується вживати не більше шести чайних ложок цього продукту.

"При згадуванні тістечок, цукерок або капучіно у вас виникають приємні асоціації і бажання отримати чергову солодку дозу? Не поспішайте, візьміть себе в руки!", – йдеться в повідомленні Центру громадського здоров'я в Facebook.

Фахівці рекомендують вжити кілька кроків, щоб змінити раціон у кращу сторону, не позбавляючи себе при цьому гастрономічних задоволень.

Фахівці рекомендують вжити кілька кроків, щоб змінити раціон у кращу сторону Центр громадського здоров'я

Замініть кондитерські вироби свіжими та сухими фруктами. Замість соків і газованих напоїв, які містять доданий цукор, вибирайте свіжі фрукти і овочі або ж просто воду. Скоротіть споживання соусів і кетчупів – краще замінити їх салатами з овочів зі спеціями й травами. Вживання фастфуду і напівфабрикатів також необхідно обмежити – цукор міститься і в них. Припиніть пити чай або каву з кількома ложками цукру.

У МОЗ дали поради щодо скорочення вживання цукру скриншот

"Пам'ятайте, не такий страшний цукор, як його надмірна кількість", – зазначається в повідомленні відомства.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Міністерстві охорони здоров'я розповіли, як скоротити вживання солі. Надмірна її кількість в раціоні загрожує рядом проблем зі здоров'ям.