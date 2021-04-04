Як їсти менше цукру: в МОЗ дали п'ять порад
У Центрі громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України дали поради щодо скорочення вживання цукру.
У відомстві, зокрема, нагадали, що кожного дня рекомендується вживати не більше шести чайних ложок цього продукту.
"При згадуванні тістечок, цукерок або капучіно у вас виникають приємні асоціації і бажання отримати чергову солодку дозу? Не поспішайте, візьміть себе в руки!", – йдеться в повідомленні Центру громадського здоров'я в Facebook.
Фахівці рекомендують вжити кілька кроків, щоб змінити раціон у кращу сторону, не позбавляючи себе при цьому гастрономічних задоволень.
Замініть кондитерські вироби свіжими та сухими фруктами.
Замість соків і газованих напоїв, які містять доданий цукор, вибирайте свіжі фрукти і овочі або ж просто воду.
Скоротіть споживання соусів і кетчупів – краще замінити їх салатами з овочів зі спеціями й травами.
Вживання фастфуду і напівфабрикатів також необхідно обмежити – цукор міститься і в них.
Припиніть пити чай або каву з кількома ложками цукру.
"Пам'ятайте, не такий страшний цукор, як його надмірна кількість", – зазначається в повідомленні відомства.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Міністерстві охорони здоров'я розповіли, як скоротити вживання солі. Надмірна її кількість в раціоні загрожує рядом проблем зі здоров'ям.