Як безпечно святкувати: поради по вживанню алкоголю

Віктор Литвиненко Здорове харчування 15:18, 31.12.2020

Перед новорічними святами українцям нагадали, як алкоголь впливає на організм, та порадили способи зниження його шкоди.

Відповідні рекомендації опубліковані на сторінці Facebook Центру громадського здоров'я України.

Вживання алкогольних напоїв може призвети до послаблення імунної системи, що знижує можливість організму протистояти інфекційним захворюванням. Алкоголь впливає на думки та поведінку, його не рекомендують вживати під час вагітності. Він може бути причиною агресії, яка може призводити до конфліктів та насильства. Крім цього, водіння авто у нетверезому стані може збільшити ризик травматизації та смерті в результаті ДТП.

Якщо від вживання алкоголю під час свят неможливо відмовитись, то спеціалісти рекомендують, зменшити його негативний вплив наступним чином:

  • не вживати на порожній шлунок;

  • приймати в невеликих дозах та з перервами у 20-30 хвилин;

  • не запивати газованими напоями, оскільки вони сприяють швидшому сп’янінню;

  • запивати краще водою, яка нейтралізує його дію;

  • краще вживати напої однієї міцності;

  • для подолання похмільного синдрому допоможе контрастний душ та вживання води.

Раніше MedOboz писав, що фахівці Центру громадського здоров'я розробили для українців "тарілку здорового харчування", яка допоможе не переїсти за новорічним столом.

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Здоров'я Здорове харчування

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