Виробників "молочки" оштрафували на 111,5 млн гривень

Антимонопольний комітет України оштрафував шість виробників молочної продукції за виготовлення сумішей з невідомими компонентами та її маркування як "масло" і "сир".

Про це рішення повідомляє прес-служба комітету.

Також було встановлено факт заміни молочних жирів рослинними.

В АМКУ підкреслили, що "з точки зору закону, вершкове масло та твердий сир є традиційними молочними продуктами, до складу яких не можуть входити жири та білки немолочного походження". Якщо в складі присутні інші жири, такі продукти вже не можуть вважатися "сиром" або "маслом".

Були оштрафовані наступні компанії, які надавали споживачам недостовірну інформацію про товар:

Старокостянтинівський молочний завод (Хмельницька обл.) – на 84,9 млн грн;

Деражнянський молочний завод (Хмельницька обл.) – на 9,5 млн грн;

Компанія Вівальді Д (Дніпропетровська обл.) – на 6,9 млн грн;

Компанія Інтер-мол (Дніпропетровська обл.) – на 4 млн грн;

Компанія ОМПК Славія (Сумська обл.) – на 3,5 млн грн;

Компанія Іва-арт (Івано-Франківська обл.) – на 2,8 млн грн.

Всього в 2020 році АМКУ оштрафував недобросовісних виробників молочної продукції на суму 140 млн гривень.

Раніше MedOboz повідомляв, що компанія "Юрія-Фарм" оштрафована на 5083 грн за недобросовісну рекламу Декасан. В ній містилася недостовірна інформація про нібито "антиковідні" властивості препарату.