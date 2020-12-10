Виробників "молочки" оштрафували на 111,5 млн гривень

Продукцію з невідомими складом маркували як "масло" та "сир", молочні жири замінювали рослинними

Компанії, що надавали споживачам недостовірну інформацію про товар, були оштрафовані АМКУ

Антимонопольний комітет України оштрафував шість виробників молочної продукції за виготовлення сумішей з невідомими компонентами та її маркування як "масло" і "сир".

Про це рішення повідомляє прес-служба комітету.

Також було встановлено факт заміни молочних жирів рослинними.

В АМКУ підкреслили, що "з точки зору закону, вершкове масло та твердий сир є традиційними молочними продуктами, до складу яких не можуть входити жири та білки немолочного походження". Якщо в складі присутні інші жири, такі продукти вже не можуть вважатися "сиром" або "маслом".

Були оштрафовані наступні компанії, які надавали споживачам недостовірну інформацію про товар:

Старокостянтинівський молочний завод (Хмельницька обл.) – на 84,9 млн грн;

Деражнянський молочний завод (Хмельницька обл.) – на 9,5 млн грн;

Компанія Вівальді Д (Дніпропетровська обл.) – на 6,9 млн грн;

Компанія Інтер-мол (Дніпропетровська обл.) – на 4 млн грн;

Компанія ОМПК Славія (Сумська обл.) – на 3,5 млн грн;

Компанія Іва-арт (Івано-Франківська обл.) – на 2,8 млн грн.

Всього в 2020 році АМКУ оштрафував недобросовісних виробників молочної продукції на суму 140 млн гривень.

Раніше MedOboz повідомляв, що компанія "Юрія-Фарм" оштрафована на 5083 грн за недобросовісну рекламу Декасан. В ній містилася недостовірна інформація про нібито "антиковідні" властивості препарату.

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