Сучасний світ диктує нам сувору реальність, в якій наш організм, як ніколи, потребує захисту і зміцнення здоров'я.

Забезпечити нам гарне самопочуття і зовнішній вигляд допомагають вітаміни – будівельники нашої імунної системи. Як отримати від них максимальну користь, не нехтуючи своїм здоров'ям, а також вберегти себе від наслідків весняного авітамінозу, читайте нижче.

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Почему витамины так важны для организма

Витамины – это органическое соединение, основная функция которого – каталитическая. То есть, ускорение любых процессов в нашем организме: они включают ферменты, участвуют в образовании гормонов и нейромедиаторных обменных процессах.

Какие бывают витамины

Все витамины делятся на две большие группы – водорастворимые и жирорастворимые.

Вторые имеют свойство задерживаться в нашем организме. Это витамины групп А, D, E, K. Они накапливаются непосредственно в печени и жировой ткани.

Все остальные являются водорастворимыми и работают по правилу "сегодня на сегодня". Эта группа легко выводится из организма, поэтому нам постоянно необходимо пополнять свой внутренний баланс витаминами этой группы.

Как определить, каких витаминов не хватает в организме и в каком количестве их нужно принимать

Стоить учесть, что на сегодня медицина зашла настолько далеко, что уже не рассматривает каждого человека "среднестатистически", а подходит к каждому индивидуально, учитывая его генетические особенности и обменные процессы.

Соответственно, витаминно-минеральные комплексы должны подбираться для каждого персонально. Количество витаминов, химическую активность, в которой организм их употребляет, и соответственно, продукты, которые подойдут для конкретного человека – определяет только генетическое тестирование.

Лишь в этом случае организм будет принимать все витамины, которые будут поступать с продуктами "с распростертыми объятиями" и, соответственно, будет работать на нас, даря вам прекрасное самочувствие, здоровые волосы и кожу.

Витамины могут быть опасны

Органические витамины нужно рассматривать еще и с точки зрения аллергенной составляющей. Витамины должны быть из продуктов, которые у вас усваиваются. Если у вас, например, аллергическая реакция на спирулину, о которой вы не знаете, то употребление данного продукта будет иметь для вас ряд негативных последствий: от сыпи до отёка.

Витамины, которые являются для нас аллергенными, к сожалению, воспринимаются организмом очень плохо и вызывают отторжение.

Одни из самых распространенных аллергенов – овощи и фрукты. Расстраиваться по этому поводу не стоит, ведь это все лишь особенности вашего организма, которые необходимо учитывать.

Для любителей мяса есть у меня сюрприз – многие витамины и минералы есть в мясе, но не все. Например, употребляя карпаччо из телятины, вы получаете большую дозу рибофлавина и тиамина. Но, стоит также учитывать, что данный продукт принесет пользу только если будет подходить вам по генетике и хромосомам. Добавляйте к мясу свежую зелень, она дополнит недостающие водорастворимые витамины и поможет максимально хорошо его усвоить.

Весенний авитаминоз. Как уберечь себя от последствий

Стоит заметить, что если вы регулярно следите за состоянием своего здоровья, проходите обследования (генетические и иммунные), на основе которых доктор подбирает вам витаминно-минеральный комплекс и рассматривает все вопросы с его усвоением, то для вас весенний авитаминоз – не существует. Вы не чувствуете никаких изменений, как, впрочем, в любое другое время года.

Когда стоит обратиться к доктору за консультацией

Если же с изменением погоды у вас нарушается состояние зубов, десен, слизистой, зрения или слуха – стоит обратить на это внимание и восполнить витаминную недостаточность.

Больше всего страдают части нашего тело, на которые организм тратится в последнюю очередь: волосы, ногти и кожа. Именно поэтому важно вовремя обратиться к специалисту, который поможет вам предотвратить все последствия недостатка витаминов в вашем организме.

К сожалению, самостоятельно определить недостаточность определенных витаминов в организме невозможно. Наш организм нуждается абсолютно во всех витаминах. Данная необходимость не просто так обусловлена. Все процессы работают благодаря этим "маленьким рабочим", которые дают возможность происходить абсолютно любым реакциям.

Если вы чувствуете постоянную усталость, ваша кожа и волосы утратили свой блеск, а сил не хватает даже с утра подняться с кровати, обязательно обратитесь за консультацией к доктору, который назначит вам необходимые анализы и поможет подобрать необходимый витаминно-минеральный комплекс.