Вчені знайшли дешевий засіб від хвороби Альцгеймера

Японські вчені з'ясували, що фрагмент білка, який міститься в звичайних дешевих соєвих бобах, здатний запобігти погіршенню пам'яті у людей з хворобою Альцгеймера.

Виділена молекула, яка може стати засобом проти недоумства, відноситься до дипептидами, тобто містить тільки дві амінокислоти – тирозин і пролін, пише lenta.ru.

Експерименти на мишах показали, що вона є єдиним знайденим в даний час з'єднанням, здатним без змін перенестися зі шлунка в мозок, долаючи гематоенцефалічний бар'єр.

Дослідники вивчили дію дипептиду на гризунах, яким давали його протягом декількох днів до і після введення речовини, що імітує розвиток хвороби Альцгеймера із втратою пам'яті. У випробуваннях по проходженню лабіринту миші, які вживали дипептид з кормом, показували кращий результат, ніж ті, що отримували лише речовину, індуцируючу погіршення пам'яті. Фрагмент білка надавав позитивний вплив як на довгострокову, так і на короткочасну пам'ять.

Автори дослідження підкреслили, що користь дипептиду для людини необхідно підтвердити в подальших дослідженнях за участю людей.

Раніше OBOZREVATEL писав, що гормон ірізін, що виробляється мозком під час фізичних вправ, покращує пам'ять і знижує ризик розвитку хвороби Альцгеймера

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!