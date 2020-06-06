Вчені визначили, які бутерброди найсмачніші

Експерти математичним шляхом довели, що сендвічі (бутерброди) трикутної форми смачніше, ніж прямокутної.

До такого висновку прийшли фахівці видання "Popular Mechanics", які провели дослідження.

Відзначається, що при виготовленні сендвічів можуть бути особисті переваги людини, що враховують його смакові якості в їжі. Також смак їжі може залежати від начинки, тому головним фактором залишається спосіб нарізки – на прямокутники або трикутники.

Як нарізати бутерброди Popular Mechanics

Дослідники пояснили, що трикутна форма дозволяє кусати сендвіч так, щоб вживати менше хлібних кірок. На думку експертів, укус м'якоті хліба з начинкою робить смак бутерброда більш насиченим, а значить більш смачним.

Трикутний сендвіч Popular Mechanics

Прямокутний сендвіч Popular Mechanics

При цьому був допущений ще один спосіб нарізки бутерброда – трапеція. Однак при такій нарізці часто спочатку відкушують менший край, де також є скоринка. Тому трикутний вид сендвіча забезпечує кращий смак, підсумували експерти.

Трапеція Popular Mechanics

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені розкрили секрет бутербродів, від яких не товстіють.

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